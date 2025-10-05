Lễ cầu siêu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Cầu Tàu 914, Côn Đảo

Chiều 4/10, lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ diễn ra tại di tích Cầu Tàu 914. Nơi đây từng là điểm xuống tàu của hàng vạn tù nhân yêu nước. Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Đông đảo lãnh đạo TP.HCM và người dân đã có mặt tại lễ cầu siêu nhằm tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước từng bị giam cầm, tra tấn và hy sinh trên mảnh đất thiêng liêng Côn Đảo, nơi được ví là “địa ngục trần gian” trong suốt hơn 100 năm lịch sử.

Lễ tưởng niệm được tổ chức ngay tại sân lễ phía trước Cầu Tàu 914. Nhiều người dân xúc động khi lắng nghe lời cầu nguyện và những câu chuyện lịch sử được kể lại trong không khí linh thiêng, trầm mặc của buổi lễ.

Buổi lễ góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức lịch sử cho thế hệ trẻ. Nhiều học sinh, đoàn viên thanh niên từ Côn Đảo đã tham gia, bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn qua từng hành động thành kính.

Mọi người cùng cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát, đồng thời thể hiện lòng biết ơn đối với những hy sinh thầm lặng vì Tổ quốc.

Không chỉ là hoạt động tâm linh, buổi lễ còn là thông điệp mạnh mẽ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và truyền thống tri ân của dân tộc.

Chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trong không gian trang nghiêm tại Cầu tàu 914. Ánh sáng từ những đóa sen tượng trưng cho lòng thành kính hướng về các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh trên mảnh đất Côn Đảo linh thiêng.

Lễ tưởng niệm tại Cầu Tàu 914 có sự tham dự của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng nhiều lãnh đạo, đại biểu Trung ương và địa phương.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, cũng có mặt tại lễ tưởng niệm, cùng các đại biểu bày tỏ lòng thành kính với anh linh các anh hùng liệt sĩ. Buổi lễ là hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Hội sách Côn Đảo 2025.

Diễn ra tại Cầu Tàu 914 - nơi ghi dấu 914 chiến sĩ ngã xuống trong quá trình xây dựng, lễ tưởng niệm là hoạt động tâm điểm thuộc Hội sách Côn Đảo 2025, lan tỏa tinh thần tri ân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.