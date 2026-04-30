Dấu ấn Bến Nhà Rồng trước cuộc đại tu trị giá 20.000 tỷ

Sáng 29/4, TP.HCM chính thức khởi công dự án cải tạo Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng với tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng . Trong bối cảnh thành phố chuyển đổi công năng cảng Nhà Rồng - Khánh Hội từ dự án căn hộ sang không gian văn hóa công cộng, công trình sẽ mở rộng quy mô từ 1,4 ha lên 11 ha.

Bước vào không gian bên trong, du khách được tiếp cận kho tàng di sản đang lưu giữ khoảng 24.000 hiện vật, tư liệu và hình ảnh về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một khu vực trưng bày các tư liệu ảnh quý hiếm. Hiện bảo tàng có 10 phòng trưng bày, trong đó có 5 phòng chuyên đề giới thiệu 8 giai đoạn sự nghiệp cách mạng của Bác, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và tìm hiểu lịch sử của công chúng.

Bức chân dung Bác Hồ do họa sĩ Nguyễn Minh thực hiện năm 2012, được kết hợp từ 10.000 mảnh ghép nhỏ là ảnh các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của 34 tỉnh thành. Tác phẩm phản ánh sự hội tụ các giá trị văn hóa dân tộc trong hình tượng của Bác.

Khu vực trưng bày các hiện vật gắn liền với từng thời kỳ hoạt động cách mạng của Người. Bảo tàng hiện sở hữu 15 bộ sưu tập quý hiếm và thường xuyên đổi mới các chuyên đề, triển lãm để phục vụ công chúng.

Những hiện vật và chân dung quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày trang trọng trong không gian di tích kiến trúc Pháp cổ. Theo chủ trương mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thành phố quyết định đầu tư 20.000 tỷ đồng để nâng cấp nơi đây thành một hệ sinh thái văn hóa - lịch sử quy mô 11 ha, thay thế cho dự án căn hộ trước đây nhằm phục vụ tối đa lợi ích công cộng.

Bảo tàng thường xuyên là điểm đến ưu tiên của các đoàn học sinh, sinh viên và trẻ mầm non trong các hành trình về nguồn.

Theo thống kê vào năm 2024, trung bình mỗi năm bảo tàng đón 450.000-500.000 lượt khách vào những ngày cao điểm có thể lên tới 12.000 lượt. Khách tham quan bao gồm cả người dân địa phương và du khách quốc tế đến cảm nhận về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cận cảnh một số hiện vật vật quan trọng trong hệ thống 14 đơn vị bảo tàng, di tích Hồ Chí Minh trên cả nước. Những hiện vật này được bảo tồn nghiêm ngặt để góp phần lưu giữ, lan tỏa hành trình tìm đường cứu nước khởi đầu từ bến cảng Nhà Rồng 113 năm trước.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại bảo tàng với Tủ sách Di sản gồm hơn 50 đầu sách giấy và sách điện tử. Đây là mô hình phối hợp giữa Bảo tàng và ngành xuất bản nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI về xây dựng không gian văn hóa đặc trưng.

Khánh Đan (22 tuổi, quận Bình Thạnh cũ) chia sẻ: “Mình rất ấn tượng trước sự trang trọng và giàu giá trị lịch sử tại đây. Không gian này giúp người trẻ cảm nhận sâu sắc hơn về tầm vóc của Bác".

Sau cuộc chỉnh trang, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM tại Bến Nhà Rồng được kỳ vọng sẽ trở thành công trình biểu tượng, tạo động lực phát triển văn hóa - du lịch cho trung tâm thành phố. Với tiến độ dự kiến hoàn thành trước ngày 2/9, đây sẽ là không gian văn hóa Hồ Chí Minh quy mô lớn nhất ven sông Sài Gòn.

