Cuốn sách về hành trình trước khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

"Người đi muôn trùng non nước" của nhà văn Trình Quang Phú là truyện ký về thời gian Bác Hồ trước khi ra đi tìm đường cứu nước, hành trình từ Làng Sen đến bến cảng Nhà Rồng.





Cuốn sách "Người đi muôn trùng non nước"

Người đi muôn trùng non nước với hơn 600 trang, chia làm 8 chương và phụ lục thuộc thể loại truyện ký do Nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành.

Tác giả đi từ câu chuyện ở làng sen nơi Bác sinh ra, cùng với hành trình tuổi thơ của Bác trải dài từ Huế, Quy Nhơn đến Phan Thiết và cuối cùng là Sài Gòn (TP.HCM ngày nay).

Thông tin được giới thiệu tại tại lễ ra mắt cuốn sách sáng 4/1 do Hội Nhà văn TP.HCM, Nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân và Viên Nghiên cứu phát triển Phương Đông tổ chức.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cho biết, chỉ sau một năm ra mắt cuốn “Theo dấu chân Người”, tác giả Trình Quang Phú lại cho ra mắt cuốn sách “Người đi muôn trùng non nước” viết về Bác.

Theo bà, sự đóng góp của tác giả không chỉ thể hiện ở số lượng tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp thêm cảm hứng cho đội ngũ văn nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, sân khấu, văn học. Đặc biệt, những tác phẩm này đã góp phần “truyền lửa” sáng tạo, làm giàu thêm những trang viết về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, tiếp nối tinh thần sáng tác của nhiều thế hệ nhà văn.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM

Chia sẻ về quá trình viết tác phẩm, nhà văn Trình Quang Phú cho biết, khi viết về giai đoạn Bác ở quê hương (Làng Sen), ông gặp nhiều khó khăn liên quan đến ngôn ngữ Hán Nôm và tiếng địa phương xứ Nghệ của cách đây hơn một thế kỷ. Để bảo đảm độ chính xác, tác giả đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia, tuy nhiên mỗi người lại đưa ra một cách lý giải khác nhau. Điều này buộc ông phải tự mình rà soát, chỉnh sửa hàng trăm lỗi về chữ nghĩa, thậm chí ngay cả khi sách đã được in xong.

Bên cạnh đó, việc tìm kiếm tư liệu về các nhân vật lịch sử gắn bó, có ảnh hưởng đến con đường tư tưởng của Bác như Phan Đình Phùng, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu cũng đòi hỏi tác giả phải đọc rất nhiều sách chính trị và tiến hành nghiên cứu một cách công phu, tỉ mỉ.

GS.TS Trình Quang Phú

Tác giả chia sẻ, có những thời điểm ông không kìm được nước mắt khi viết về những giai đoạn gian khổ trong cuộc đời Bác. Những ký ức thực tế khi ông về thăm quê Bác, tận mắt chứng kiến cuộc sống nghèo khó của người thân trong gia đình Bác, đã giúp ông hình dung rõ nét hơn về hoàn cảnh của Làng Sen thuở trước.

GS. TS Trình Quang Phú cho biết, ông lựa chọn ra mắt tác phẩm vào thời điểm này với mong muốn hướng tới năm 2026 dấu mốc khi đất nước bước vào một kỷ nguyên mới và chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV. Tác giả kỳ vọng những câu chuyện về Bác sẽ lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và niềm tin để mỗi người cùng chung tay đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Buổi ra mắt cuốn sách "Người đi muôn trùng non nước" của GS.TS Trình Quang Phú

GS.TS Trình Quang Phú đến nay đã có tổng 8 cuốn sách viết về Bác Hồ. Cách đây hơn 1 năm, tác giả ra mắt cuốn sách "Theo dấu chân Người", được hoàn thiện sau hơn 30 năm đi qua các nước Bác Hồ từng đi qua.

Đặc biệt, hai cuốn sách “Theo dấu chân Người” và “Người đi muôn trùng non nước” sẽ được trưng bày tại không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại 100 Đại sứ quán của Việt Nam trên thế giới.