Đi hơn 20 quốc gia để viết về những ngày Bác Hồ ở nước ngoài

Tác phẩm của GS.TS Trình Quang Phú tái hiện hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ, thu hút độc giả trẻ tại sự kiện giao lưu ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

GS.TS - Đại tá Trình Quang Phú (hàng đầu, thứ hai, bên phải) cùng phu nhân, bà Huỳnh Thị Kim Hương (hàng đầu, ngoài cùng bên phải), Đại tá Nguyễn Mạnh Cương - Giám đốc Nhà xuất bản Quân đội nhân dân (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) và Đại tá Trần Thế Tuyển - nguyên Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (hàng đầu, thứ hai từ trái) chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh tại buổi giới thiệu sách Theo Dấu Chân Người.

Chiều 19/10, buổi giao lưu về tác phẩm Theo Dấu Chân Người của GS.TS - Đại tá Trình Quang Phú diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Sự kiện là hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 50 năm nền văn học, nghệ thuật TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025).

Tham dự có bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; nhà văn Bùi Anh Tấn - Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM; nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM; Đại tá Nguyễn Mạnh Cương - Giám đốc Nhà xuất bản Quân đội nhân dân; Đại tá Trần Thế Tuyển - nguyên Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng...

Tác phẩm Theo Dấu Chân Người là truyện ký tái hiện hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành, từ khi rời bến sông Sài Gòn ngày 5/6/1911 cho đến lúc trở về Tổ quốc ngày 28/1/1941. Với bút pháp truyện ký mềm hóa tư liệu lịch sử, tác giả mong muốn truyền tải đến bạn đọc, đặc biệt là người trẻ, hình ảnh sinh động về con người và lý tưởng của Bác Hồ thông qua chi tiết, đối thoại, không gian thực tế.

GS.TS Trình Quang Phú cho biết ông mất gần 28 năm để sưu tầm và xử lý tư liệu, trong đó có hơn 8.000 trang hồ sơ của mật thám Pháp tại trung tâm lưu trữ Roubaix, tài liệu từ Anh, Nga và Việt Nam. Ngoài ra, ông đã nhiều lần đến các địa danh Bác từng sống và hoạt động để khảo sát thực địa và cảm nhận không khí lịch sử.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, đánh giá Theo Dấu Chân Người là cuốn sách có giá trị lớn, giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Bác Hồ đã đi qua 3 đại dương, 4 châu lục, gần 30 quốc gia. Tôi cũng lần lượt đi hết những nơi đó . Có những nơi như ở Pháp, như ở Liên Xô, chúng tôi đi rất nhiều lần . Những di tích thực sự đó luôn luôn gây cho tôi những xúc động", ông chia sẻ tại sự kiện.

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Cương, sách Theo Dấu Chân Người được xuất bản lần đầu vào tháng 6/2024, đến nay đã tái bản tám lần với tổng số 13.000 bản in. Phiên bản tiếng Anh với 1.000 cuốn đã được phát hành và tác giả đang chuẩn bị bản dịch sang tiếng Nga, Pháp, Trung.

GS.TS Trình Quang Phú bày tỏ: “Không có hạnh phúc nào lớn hơn với người viết là được công chúng đón nhận. Nhưng hạnh phúc lớn hơn cả là tình yêu mà mọi người, nhất là các bạn trẻ, vẫn dành cho Bác Hồ”.

GS.TS Trình Quang Phú là đại tá an ninh, nhà ngoại giao, tham gia kháng chiến từ nhỏ và có nhiều lần gặp trực tiếp Bác Hồ. Ông đã viết 8 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có các tựa như Miền Nam trong lòng Bác, Từ Làng Sen đến Nhà Rồng, Đường Bác Hồ đi cứu nước. Ngoài ra, ông còn là tác giả các tác phẩm văn học được giải thưởng như Ký sự xứ người, Cánh chim Kwi vây, Người con gái Tuy Hòa…