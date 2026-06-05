Cùng 'thắp ngàn ước mơ' với Tủ sách Khăn Quàng Đỏ

Từ hơn 8.000 cuốn sách quyên góp, công tác phân loại được thực hiện để hoàn thiện các tủ sách Khăn Quàng Đỏ, mang tri thức đến với thiếu nhi vùng khó khăn.

Với thông điệp "Trao một cuốn sách - Thắp ngàn ước mơ", chương trình Tủ sách Khăn Quàng Đỏ đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo liên đội và thiếu nhi trên địa bàn TP.HCM.

Các bạn đã cùng nhau quyên góp hàng ngàn cuốn sách, truyện với mong muốn mang thêm cơ hội tiếp cận tri thức đến các bạn nhỏ ở những liên đội ở vùng khó khăn.

Các thành viên câu lạc bộ Phóng viên nhí cùng các bạn đoàn viên Học viện Cán bộ TP.HCM cùng nhau phân loại sách - Ảnh: HÀ LINH

Sáng 5/6, hơn 8.000 cuốn sách được tập kết tại Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, báo Tuổi Trẻ (phường Xuân Hòa, TP.HCM) để phân loại và hoàn thiện thành những Tủ sách Khăn Quàng Đỏ.

Tham gia hoạt động phân loại sách có các thành viên Câu lạc bộ Phóng viên nhí, Câu lạc bộ Sáng tác Khăn Quàng Đỏ cùng lực lượng đoàn viên Học viện Cán bộ TP.HCM.

Trong quá trình phân loại sách, các thành viên câu lạc bộ Phóng viên nhí thích thú khi bắt gặp nhiều đầu sách thú vị - Ảnh: HÀ LINH

Các bạn đã cùng nhau sàng lọc, loại bỏ những cuốn sách rách, hư hỏng hoặc không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, nhằm lựa chọn những đầu sách chất lượng nhất gửi đến các em.

Sách được phân loại theo nhóm đối tượng và thể loại như lịch sử, khoa học, văn học, truyện tranh, ngoại ngữ,... góp phần đáp ứng nhu cầu đọc và khám phá tri thức của các em nhỏ.

Các sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM sàng lọc sách nhanh chóng - Ảnh: HÀ LINH

Bạn Trương Ngọc Thiện (sinh viên năm 2, Học viện Cán bộ TP.HCM) bày tỏ sự bất ngờ trước số lượng lớn sách được quyên góp cũng như sự đa dạng về thể loại.

Bạn Trương Ngọc Thiện phân loại truyện - Ảnh: HÀ LINH

Theo Thiện, việc xây dựng tủ sách không chỉ mang đến những giá trị thiết thực mà còn có ý nghĩa tinh thần lớn đối với các em nhỏ ở những khu vực còn khó khăn, nơi điều kiện tiếp cận sách mới còn hạn chế.

“Những cuốn sách lịch sử sẽ giúp các em bồi đắp lòng tự hào dân tộc. Sách khoa học, văn học góp phần mở rộng hiểu biết và làm giàu vốn từ.

Thông tin về chương trình Tủ sách Khăn Quàng Đỏ

Đặc biệt, các tác phẩm văn học hay truyện tranh không chỉ tạo hứng thú đọc sách mà còn lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ” - Ngọc Thiện chia sẻ.

Bạn cũng hy vọng những cuốn sách này sẽ sớm được trao đến tay các em nhỏ.

Sau công tác phân loại, trong thời gian tới, 5 Tủ sách Khăn Quàng Đỏ sẽ được trao tặng tại các xã biên giới của tỉnh Cao Bằng trong khuôn khổ hành trình "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" do Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức.

Mỗi tủ sách gồm 250 đầu sách thuộc nhiều thể loại khác nhau, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và mang tri thức đến với thiếu nhi vùng biên.