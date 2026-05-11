Gieo ý thức tiết kiệm điện cho học sinh từ những trang sách thiếu nhi

Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức tuyên truyền và trao tặng 1.000 cuốn sách tranh thiếu nhi “Bí mật quả cầu tím” tới Thư viện, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Nhằm lan tỏa thông điệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tới thế hệ trẻ bằng hình thức gần gũi, sinh động, Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức tuyên truyền và trao tặng 1.000 cuốn sách tranh thiếu nhi Bí mật quả cầu tím tới Thư viện, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cùng nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Đây là ấn phẩm do Tổng công ty Điện lực miền bắc biên soạn và phát hành, hướng tới hình thành thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho học sinh ngay từ nhỏ.

Không chỉ là một cuốn truyện tranh dành cho thiếu nhi, “Bí mật quả cầu tím” còn khéo léo lồng ghép kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và bảo vệ thông qua các câu chuyện gần gũi, dễ hiểu.

Trao tặng sách cho các em học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản.

Những thông điệp như tắt thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng điện đúng cách hay phòng tránh nguy cơ mất an toàn điện được truyền tải nhẹ nhàng qua từng trang sách, giúp học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ.

Tại các điểm trường, cán bộ Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động như giới thiệu sách, trình chiếu phiên bản điện tử, giao lưu hỏi đáp và hướng dẫn kỹ năng sử dụng điện an toàn trong gia đình cũng như tại trường học.

Học sinh đón nhận sách từ Thư viện lưu động tại Quảng trường Tây Bắc.

Các hoạt động tuyên truyền sinh động không chỉ mang lại kiến thức bổ ích mà còn góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách trong học sinh.

Em Lừ Thị Quỳnh Như, học sinh lớp 7, Trường trung học cơ sở Tô Hiệu, hiện sinh hoạt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La chia sẻ: "Cuốn sách có nhiều hình ảnh đẹp, nội dung gần gũi. Qua đó, em hiểu thêm cách tiết kiệm điện trong sinh hoạt hàng ngày như tắt điện khi không dùng, sử dụng thiết bị điện an toàn và tránh những nguy hiểm về điện".

Cô giáo Trương Thị Hiền, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Trần Quốc Toản, những đầu sách mang tính giáo dục thực tiễn như “Bí mật quả cầu tím” không chỉ làm phong phú nguồn sách thư viện mà còn giúp học sinh chủ động tiếp cận kiến thức, hình thành thói quen đọc sách gắn với kỹ năng sống.

Cán bộ Công ty Điện lực Sơn La trao tặng sách và hướng dẫn các em tìm hiểu các nội dung trong sách thiếu nhi “Bí mật quả cầu tím”.

Anh Hoàng Huy Bình, cán bộ tuyên truyền Công ty Điện lực Sơn La cho biết: Mỗi cuốn sách được trao tặng sẽ là “một hạt giống nhỏ” gieo vào nhận thức của các em về ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, từ đó lan tỏa những hành động tích cực tới gia đình và cộng đồng.

Thông qua cách tiếp cận sáng tạo kết hợp giữa phát triển văn hóa đọc và giáo dục ý thức tiết kiệm năng lượng, chương trình góp phần nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ; đồng thời thể hiện trách nhiệm cộng đồng của ngành điện trong đồng hành cùng giáo dục, hướng tới phát triển bền vững.