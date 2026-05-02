Làn sóng truy quét các trang truyện tranh lậu toàn cầu

Các trang web vi phạm bản quyền truyện tranh lớn từ châu Á tới châu Âu đang dần bị truy quét, theo The Korea Herald.

Ngày 27/4, Newtokki, một trang webtoon bất hợp pháp lớn ở Hàn Quốc, đã đột ngột đóng cửa. Nhà điều hành trang web chỉ đăng thông báo ngắn gọn rằng nền tảng sẽ ngừng hoạt động vào nửa đêm và tất cả dữ liệu người dùng sẽ bị xóa. Họ không có kế hoạch khôi phục dịch vụ và cảnh báo rằng bất kỳ trang web nào trong tương lai sử dụng tên tương tự đều không có liên quan gì đến họ.

Loạt nền tảng truyện tranh lậu bị triệt phá

Trước đây, Newtokki hoạt động song song cùng 2 trang web liên kết khác là Manatokki, nơi phát tán manga lậu, và Booktokki, kho lưu trữ trái phép các ấn bản tiểu thuyết trực tuyến.

Thông báo đóng cửa Newtokki và các nền tảng liên kết. Ảnh: The Korea Herald.

Các trang web này nổi tiếng với việc tải lên rất sớm những chương truyện mới, ngay sau khi chúng vừa được phát hành chính thức. Từ đó, những nền tảng này trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái dịch truyện trái phép.

Người dùng nước ngoài thường sao chép các nội dung mới được tải lên từ trang web này, dịch chúng sang các ngôn ngữ khác và tải lại các bản đã dịch lên các nền tảng vi phạm bản quyền ở nước ngoài.

Theo công ty phân tích lưu lượng truy cập SimilarWeb, trang web này đã thu hút khoảng 126 triệu lượt truy cập chỉ riêng trong tháng 3. Ước tính trong năm 2024 cho thấy thiệt hại mà Newtokki gây ra cho ngành truyện tranh trực tuyến Hàn Quốc vào khoảng 39,8 tỷ won ( 27 triệu USD ).

Câu chuyện này không chỉ diễn ra tại Hàn Quốc. Trước đó vài tuần, nền tảng truyện tranh lậu TuMangaOnline, hay còn gọi là ZonaTMO, đã ngừng hoạt động sau khi cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha đột kích một ngôi nhà ở Almeria và bắt giữ 3 nghi phạm.

Trang web này từng là điểm đến rất phổ biến cho độc giả manga và webtoon nói tiếng Tây Ban Nha, ghi nhận khoảng 86 triệu lượt truy cập vào tháng 3 năm 2025.

Trang chủ TuMangaOnline trước khi bị triệt phá. Ảnh: The Korea Herald.

Trước đó, cuối năm 2025, các nhà chức trách Trung Quốc đã tiến hành khám xét nơi ở của người điều hành Bato.to cùng khoảng 60 trang web liên quan, bao gồm xbato.com và mangapark.io. Bato cũng là một trong những nền tảng vi phạm bản quyền truyện tranh lớn nhất thế giới.

Khi giới xuất bản truyện tranh hành động

Các chiến dịch càn quét nền tảng truyện lậu gần đây phản ánh những nỗ lực mới của giới xuất bản quốc tế.

Tại Hàn Quốc, các nhà xuất bản đã nỗ lực đối phó với các trang web vi phạm bản quyền nước ngoài thông qua các hiệp ước bản quyền quốc tế, tuy nhiên, họ không đạt được hiệu quả gì đáng kể.

Đó là lý do các nhà xuất bản Hàn Quốc nói riêng và giới xuất bản quốc tế nói chung đã chuyển sang cách tiếp cận chủ động hơn, thành lập các nhóm công tác trực tiếp phối hợp với các công ty luật địa phương, các nhà điều tra và cơ quan thực thi pháp luật tại các quốc gia nơi những nền tảng lậu đặt trụ sở.

Vụ án triệt phá TuMangaOnline và Bato cho thấy sự phối hợp quốc tế này đã đạt hiệu quả.

Trong vụ việc của TuMangaOnline, đại diện của các nhà xuất bản webtoon lớn của Hàn Quốc đã dành nhiều tháng phối hợp với một công ty luật Tây Ban Nha và một công ty chống vi phạm bản quyền toàn cầu để thu thập bằng chứng cho vụ án. Sau đó, những phát hiện của họ được chuyển giao cho cảnh sát Tây Ban Nha để tiến hành cuộc đột kích ở Almeria và bắt giữ các nghi phạm.

Trong vụ việc của Bato, Kakao Entertainment đã phối hợp cùng nhóm chống vi phạm bản quyền CODA của Nhật Bản, đơn vị đại diện cho các nhà xuất bản truyện tranh Kadokawa, Kodansha, Shueisha, Shogakukan và Square Enix, một công ty điều tra Trung Quốc và cơ quan chức năng tại Trung Quốc để lập hồ sơ vụ án.

Trong trường hợp của Newtokki, có lý do để tin rằng việc siết chặt vòng vây quốc tế đã góp phần khiến họ phải đóng cửa. Một trong 3 nhà điều hành của trang web được cho là đã có quốc tịch Nhật Bản vào năm 2022 để trốn tránh chính quyền Hàn Quốc.

Công nghệ hỗ trợ nỗ lực bảo vệ bản quyền

Không chỉ nỗ lực triệt phá các nền tảng lậu, giới xuất bản quốc tế cũng đang củng cố hệ thống phòng thủ của riêng mình, áp dụng công nghệ mới vào quá trình xuất bản và xem xét lại cách thức phát hành tác phẩm.

Ví dụ, Naver Webtoon đã triển khai một công cụ nội bộ có tên Toon Radar, chèn các dấu bản quyền mờ vào mỗi chương. Khi các ấn bản sao chép xuất hiện trực tuyến, dấu bản quyền này cho phép truy vết đến tài khoản cụ thể đã tải xuống.

Dù chưa thể ngăn chặn hoàn toàn việc sao chép lậu, biện pháp này buộc những kẻ muốn phát tán trái phép phải chi trả để tải truyện xuống.

Trong một báo cáo hồi tháng trước, công ty cho biết công nghệ này đã giảm số lượng tác phẩm bị rò rỉ trong vòng 24 giờ sau khi phát hành khoảng 90% và gia tăng thêm số lượng các giao dịch trả phí.

Các nhà xuất bản Hàn Quốc cũng đã bắt đầu phát hành đồng thời các ấn bản tiếng Hàn và bản dịch của một số đầu sách chọn lọc, xóa bỏ khoảng thời gian chờ đợi, điều khiến người hâm mộ quốc tế tìm đến các bản dịch trái phép.