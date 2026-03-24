Manga và anime tiến quân vào giới quảng cáo

Theo Japan Times, ngày càng nhiều tập đoàn toàn cầu như McDonald’s, Lego, Gucci hay Amtrak đang ưa chuộng sử dụng anime và manga để quảng bá sản phẩm và truyền tải thông điệp doanh nghiệp.

Tập đoàn đường sắt hàng đầu của Mỹ, Amtrak, đang có một “người soát vé theo phong cách anime” xuất hiện trong áp phích được dán khắp các nhà ga trên khắp nước Mỹ. Họ cũng đăng tải nhiều nội dung quảng cáo theo phong cách manga trên mạng xã hội.

Những hình ảnh này lấy cảm hứng từ chính tác phẩm của những người hâm mộ công ty. Người tiêu dùng đã sáng tạo ra tác phẩm về Amtrak lấy cảm hứng từ anime và manga và thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

Áp phích manga của Amtrak. Ảnh: Amtrak.

Nicolle Lopez, Giám đốc truyền thông xã hội của Amtrak, cho biết: “Anime nổi tiếng với việc xây dựng không gian và phong cách nghệ thuật đẹp mắt”, do đó đây là “phương tiện hoàn hảo” để công ty sáng tạo nên các nhân vật mới, đồng thời vẫn cung cấp được thông tin chính xác về các tuyến đường, tàu hỏa và điểm đến.

“Người hâm mộ của chúng tôi giờ đây đã nhận ra các nhân vật mới và quan tâm cả đến cốt truyện”, Lopez nói. Đối với Amtrak, họ cũng đang lên kế hoạch tiếp tục phát triển nội dung quảng cáo lấy cảm hứng từ manga và anime.

McDonald’s cũng đã phát hành các video ngắn theo phong cách anime để quảng bá sản phẩm, cũng như thiết kế lại bao bì để mang đến “trải nghiệm ăn uống sống động” cho thực khách.

Còn nhãn hàng thời trang xa xỉ Gucci đang sử dụng các loạt phim hoạt hình Nhật Bản như Bananya và Doraemon để giới thiệu quần áo và phụ kiện của mình.

Các nhân vật manga và anime xuất hiện trên nhiều nhãn hàng, trong đó có Lego. Ảnh: Lego.

Roland Kelts, tác giả của cuốn sách Japanamerica, cho biết manga và anime rất gần gũi với người tiêu dùng thuộc thế hệ Millennials và Z. Trong khi đó, đối tượng này lại ít tiếp nhận các quảng cáo truyền thống có người nổi tiếng làm gương mặt đại diện. Ngoài ra, các nhân vật anime cũng ít có nguy cơ mắc sai lầm hay tạo nên bê bối có thể ảnh hưởng đến nhãn hàng.

“Các nhân vật (manga và anime) sẽ không đưa ra tuyên bố chính trị, họ sẽ không bị bắt vì ma túy, hay có tên trong bất kỳ vụ bê bối tình dục nào. Họ không gây tranh cãi và đặc biệt là họ không già đi”, ông nói.

Kelts cũng chia sẻ thêm rằng các nhân vật anime có tính đại chúng cao. Họ thu hút công chúng ở mọi quốc tịch, do đó không cần phải bản địa hóa các chiến dịch quảng cáo cho từng nơi.

Chiến lược này cũng phù hợp với triển vọng phát triển mạnh mẽ của ngành manga và anime Nhật Bản.

Thị trường manga Nhật Bản đạt doanh thu 704,3 tỷ yên (khoảng 4,7 tỷ USD ) vào năm 2024. Còn trong toàn ngành xuất bản nước này, manga cũng chiếm 44,8% doanh thu.

Đối với anime, giá trị thị trường của ngành anime Nhật Bản đã vượt quá 3 nghìn tỷ yên ( 19,36 tỷ USD ) năm 2023, theo báo cáo của Hiệp hội hoạt hình nước này.