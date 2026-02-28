Có gì trong manga dành cho người lớn?

Mặc dù lứa tuổi thiếu niên và thanh thiếu niên vẫn là đối tượng độc giả chính của manga, ngày càng nhiều người trưởng thành cảm nhận được sức hút của manga, theo Publishers Weekly.

Vào tháng 10/2025, nhà xuất bản truyện tranh độc lập Fantagraphics đã công bố một chi nhánh mới, Takumigraphics, chuyên về tiểu thuyết đồ họa từ Đông Á.

Takumigraphics đã cho ra mắt hai manga mới đầu năm 2026 là Wandering Cat’s Cage của Akane Torikai và Lovers of the Empire của tác giả người Hàn Quốc Yudori. Wandering Cat’s Cage là bộ truyện tranh khoa học viễn tưởng về sự sụp đổ xã ​​hội do khủng hoảng sinh sản, còn Lovers of the Empire là một câu chuyện tình yêu ngang trái lấy bối cảnh hỗn loạn chính trị tại Hàn Quốc những năm 1920.

“Chúng tôi xuất bản manga ngày một nhiều hơn trong 10 năm qua, và sẽ còn ra mắt nhiều tác phẩm hơn nữa trong tương lai,” Phó chủ tịch của Fantagraphics Eric Reynolds cho biết.

Câu trả lời đơn giản là manga bán chạy. Nhưng câu trả lời thực sự là độc giả mọi độ tuổi ngày càng nhận thức được có rất nhiều tác phẩm manga hay và đáng đọc, theo Reynolds.

Ben Applegate, Giám đốc nhóm biên tập của Kodansha (Mỹ), cho biết: “Nhu cầu về những tác phẩm manga có nhân vật ở độ tuổi 20 và thậm chí lớn tuổi hơn đang tăng lên đáng kể”.

Những nhận xét này được phản ánh trong dữ liệu từ báo cáo chuyên đề mới nhất của ICv2. Doanh số bán manga tăng vọt trong thời gian phong tỏa do Covid-19 và kể từ đó đã tăng trưởng ít hơn nhưng có nhịp điệu ổn định.

Giới xuất bản thu hút độc giả đến với manga

Carl Gustav Horn, biên tập viên manga tại nhà xuất bản Dark Horse, nói: “Tôi không nghĩ mọi người chi tiền cho một quyển truyện chỉ vì chúng là manga. Họ mua vì họ thấy thú vị. Tôi rất quan tâm tới việc thu hút thêm nhiều người đến với manga. Và một cách để làm điều đó là phát hành những đầu sách đa dạng theo nhiều hướng khác nhau”.

Một trong những đầu truyện được mong chờ nhất của Dark Horse Manga là The Credits Roll Into the Sea của John Tarachine (Jocelyne Allen dịch), dự kiến ​​ra mắt vào tháng 6.

Cuốn truyện này hai lần được đề cử cho giải thưởng về truyện tranh trong khuôn khổ Giải thưởng Văn hóa Osamu Tezuka tại Nhật Bản.

Tác phẩm kể về một góa phụ đã nghỉ hưu Umiko, người khám phá ra niềm đam mê mới khi theo học trường điện ảnh. Horn nhận xét: “Gần 30% dân số Nhật Bản ở độ tuổi của nhân vật chính. Nếu giới xuất bản không phát hành truyện tranh nói về những người ở độ tuổi của Umiko, bạn sẽ chỉ có được một bức tranh hạn chế về xã hội Nhật Bản”.

Tại nhà xuất bản Titan Manga, một đầu truyện mới hướng đến độc giả trưởng thành là Record Journey của Ryoichiro Kezuka (Jan Mitsuko Cash dịch), dự kiến ​​ra mắt vào tháng 5.

Câu chuyện lấy bối cảnh tại một cửa hàng băng đĩa, nơi nhân viên bán hàng giúp tìm ra album hoàn hảo cho mỗi khách hàng. Biên tập viên Louis Yamani của Titan nói: “Câu chuyện không dành cho độc giả trẻ tuổi vì có thể họ chưa thích đĩa than. Nhưng nếu bạn thích đĩa than hoặc âm nhạc nói chung, cuốn truyện có thể thôi thúc bạn mua một máy nghe đĩa than”.

Độc giả trưởng thành muốn đọc những tác phẩm gần gũi với đời sống. Ảnh: Publishers Weekly.

Manga gần gũi với đời sống xã hội

Cả hai đầu sách ra mắt của Takumigraphics đều phản ánh một xu hướng đang lan rộng: độc giả trưởng thành muốn đọc manga đề cập đến các vấn đề xã hội thực tế.

“Rất nhiều bộ truyện tranh mà chúng tôi đang thực hiện truyền tải những thông điệp có ý nghĩa đối với thế giới hiện nay,” Yamani nói.

Một ví dụ là tác phẩm Do Women Need Sex Entertainment? của Yachinatsu và Sono Yoshioka (Andria McKnight dịch). Tập một đã ra mắt năm 2025 và tập hai dự kiến ​​ra mắt vào tháng 4 tới. Tác phẩm dựa trên kinh nghiệm của Yachinatsu khi làm việc tại một công ty cung cấp dịch vụ gái gọi dành cho phụ nữ. Yamani nhận xét: “Cuốn truyện rất cởi mở về tình dục và khá tự do, điều mọi người có thể không nghĩ sẽ đọc được từ truyện tranh”.

Theo một cách nhẹ nhàng hơn, Kodansha đang tìm kiếm những bộ truyện tranh lấy bối cảnh công sở gần gũi với độc giả. Nhu cầu này đến từ thành công bất ngờ của tác phẩm Sweat and Soap (Matt Treyvaud dịch) lấy bối cảnh tại một công ty sản xuất xà phòng năm 2020.

Vào tháng 5 tới, Kodansha sẽ ra mắt Cat-Life Balance của Akari Otokawa (Sarah Lindholm dịch). Trong câu chuyện này, một nhân viên văn phòng hòa đồng phát hiện ra người đồng nghiệp khó gần của mình lại có điểm yếu là yêu mèo.

Miễn là độc giả trưởng thành vẫn tiếp tục đọc truyện tranh, các nhà xuất bản tin rằng họ có thể khám phá ra nhiều đầu sách độc đáo. Tại nhà xuất bản Drawn & Quarterly, Giám đốc sáng tạo Tom Devlin cho biết các biên tập viên đang rất hào hứng với những đầu sách cổ điển từ giai đoạn 1960 và 1970.

Ông nói: “Có một kho tàng truyện tranh tuyệt vời từ Nhật Bản mà chúng tôi chưa từng được thấy. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ khám phá hết được những bộ manga xuất sắc trong suốt cuộc đời mình”.