Ngày tàn của sách bìa mềm bỏ túi?

Những cuốn sách bìa mềm, nhỏ gọn và có giá rẻ đang dần biến mất tại thị trường Mỹ. Nhiều người trong ngành đang than thở về nguy cơ văn học đại chúng bị mai một.

Những cuốn sách bỏ túi giá rẻ cũ vẫn được lưu hành, nhưng sách mới không còn được in. Ảnh: The Week.

Đã từ lâu, những cuốn sách bìa mềm ở nhiều thể loại có kích thước gọn và giá cả phải chăng được bán ở mọi nơi đã giúp sách tiếp cận được đông đảo độc giả Mỹ. Người mua có thể dễ dàng mua những cuốn sách này ở siêu thị, cửa hàng tạp hóa... Những tác phẩm này còn góp phần vào sự nổi tiếng của một số tác giả, bao gồm cả biểu tượng kinh dị Stephen King.

Tuy nhiên, xu hướng sụt giảm doanh số, độc giả dần chuyển hướng sang các loại sách khác như sách kỹ thuật số và việc giá cả sách ngày càng đắt đỏ khiến loại sách giá rẻ bỏ túi này không còn chỗ đứng.

Độc giả lựa chọn rời bỏ sách bìa mềm giá rẻ bỏ túi

Sau gần một thế kỷ được lưu hành rộng rãi, sách bìa mềm bỏ túi đang "dần dần biến mất", theo tờ The New York Times. Doanh số loại sách này giảm liên tục trong những năm qua, bị sách điện tử, sách nói và thậm chí cả các định dạng in đắt tiền hơn như sách bìa cứng và sách bìa mềm khổ lớn, lấn át đáng kể.

Năm ngoái, ReaderLink, nhà phân phối lớn nhất tại Mỹ sách bỏ túi cho các sân bay, hiệu thuốc và các cửa hàng bán lẻ lớn, đã thông báo họ sẽ dừng cung cấp loại sách này. Hiện chúng vẫn xuất hiện ở một số nơi, nhưng “tôi cho rằng chúng gần như đã lỗi thời”, Ivan Held, Chủ tịch của các nhà xuất bản Putnam, Dutton và Berkley, chia sẻ.

Từ những năm 1930, sách bìa mềm bỏ túi đã “được yêu thích vì giúp độc giả dễ tiếp cận với việc đọc sách”, theo tạp chí Smithsonian. Loại sách này thường được in trên giấy rẻ hơn và có kích thước khoảng 10 cm x 21 cm. Chúng được bày bán ở mọi nơi, từ siêu thị, hiệu thuốc, trạm xăng, quầy báo hay trung tâm thương mại.

Tuy nhiên, doanh số bán loại sách này “đã giảm mạnh từ 131 triệu cuốn năm 2004 xuống còn 21 triệu cuốn năm 2024, giảm khoảng 84%", theo Circana BookScan. Còn theo Publishers Weekly, doanh số bán hàng của sách bìa mềm bỏ túi tính đến tháng 10/2025 là khoảng 15 triệu cuốn.

Tờ Times cho biết không phải các nhà xuất bản muốn rời bỏ thị trường sách bìa mềm bỏ túi giá rẻ, mà chính là độc giả. Thị trường này không chỉ bị “công nghệ kỹ thuật số nuốt chửng”, mà còn bị người đọc bỏ rơi. Độc giả dường như “sẵn sàng mua sách ở khổ lớn hơn và đắt tiền hơn”.

Những người yêu thích tiểu thuyết lãng mạn cũng “sẵn sàng bỏ ra gấp ba hoặc bốn lần giá sách bỏ túi để chi cho những cuốn sách bìa cứng cao cấp với gáy sách được nhuộm màu sắc rực rỡ hoặc có thêm nhiều chi tiết trang trí khác”.

Giá sách liên tục tăng trong nhiều thập kỷ, điều phần nào tác động đến sức mua của người tiêu dùng. Ảnh: Book Riot.

Sự kết thúc sách bìa mềm giá rẻ tác động ra sao đến văn học đại chúng?

Nhiều người trong ngành đang than thở về nguy cơ văn học đại chúng bị mai một. Sách bỏ túi giá rẻ “đã dân chủ hóa nước Mỹ”, Esther Margolis, quản lý cấp cao tại nhà xuất bản Newmarket Books nói với Publishers Weekly.

Chỉ với 1 hoặc 2 USD cho một cuốn sách bỏ túi, bạn có thể học điều gì đó. Bạn có thể “mua loại sách này ở hội chợ sách trường học” hoặc ở trạm xăng địa phương. Ngày nay, bạn không thể làm điều đó nữa”, Esther Margolis nói với NPR.

Anne Paulson, quản lý hiệu sách Cherry Street Books ở Minnesota, Mỹ, buồn bã trước sự sụt giảm của sách bỏ túi giá rẻ. Tuy nhiên, bà không ngạc nhiên. “Tôi biết điều đó sẽ xảy ra”, Paulson nói với Alexandria Echo Press.

Việc dừng bán sách bìa mềm giá rẻ có thể tước đoạt sách khỏi tay những người không đủ khả năng mua những cuốn sách mới có giá cao. Đây cũng là một đòn giáng có thể làm suy giảm khả năng đọc và thói quen đọc của công chúng, Paulson bày tỏ.

Cây viết R. Nassor của trang Book Riot cho hay việc ngừng hẳn loại sách bỏ túi cũng là một “tín hiệu của cuộc khủng hoảng về khả năng mua sách”. Trong bối cảnh giá giấy liên tục tăng và các mức thuế đang tác động đến giá sách, Nassor cho rằng hiện tại không phải là lúc để “thu hẹp các lựa chọn giá cả phải chăng cho người tiêu dùng trong bất kỳ lĩnh vực giải trí nào”.