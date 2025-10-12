Sách in bằng mực trộn sốt tỏi chấn động giới xuất bản

Bản đặc biệt cuốn "The Primal of Blood and Bone: A Blood and Ash" của Jennifer L. Armentrout được in bằng mực trộn với sốt aioli tỏi đang thu hút sự chú ý của giới xuất bản, theo The Guardian.

Bản đặc biệt cuốn The Primal of Blood and Bone: A Blood and Ash. Ảnh: The Guardian.

Jennifer L. Armentrout là một tác giả rất thành công, trong cả mảng tự xuất bản và xuất bản truyền thống. Bà đã nhiều lần lọt vào danh sách ăn khách của tờ New York Times.

Ngay từ khi mới ra mắt tháng trước, cuốn tiểu thuyết mới nhất trong bộ The Primal of Blood and Bone là A Blood and Ash của Jennifer L. Armentrout cũng đã được độc giả chào đón nồng nhiệt vì nằm trong dòng tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo đang thịnh hành hiện nay.

Nhưng cuốn sách này không chỉ có vậy. Trong phiên bản đặc biệt, The Primal of Blood and Bone: A Blood and Ash được in bằng mực trộn với sốt aioli tỏi cùng với bìa có chữ Hellmann’s. Mặc dù đây là cái tên y hệt như trong tiểu thuyết lãng mạn, thực chất Hellmann’s là một nhà cung cấp sốt mayonnaise và các loại gia vị dạng lỏng khác.

Theo The Guardian, đây là một nỗ lực quảng bá nhằm thu hút thế hệ TikTok, thế hệ ấn tượng với những điều mới và đang tận hưởng những cơ hội được mạng xã hội chia sẻ video này mang lại. Với các nhà xuất bản, TikTok cũng đang trở thành một trong những cơ hội tiếp thị sách lớn trong thời đại hiện đại.

Jennifer L. Armentrout và tác phẩm mới. Ảnh: NHPR.

Nghịch lý ngành xuất bản

Trong bối cảnh ngành xuất bản toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn, ngay cả với những nhà xuất bản lớn nhất, ngân sách tiếp thị càng có hạn. Nhưng dường như có một nghịch lý là có những cuốn sách không hề cần quảng bá vẫn được độc giả biết đến.

Đó chính là những cuốn do các ca nhạc sĩ, ngôi sao truyền hình thực tế, giám khảo chương trình truyền hình hay bất kỳ người nổi tiếng nào viết. Trong khi chất văn học của những tác giả không chuyên này thường không được đánh giá cao, sách của họ lại tự bán được.

Còn những cuốn sách được các nhà văn bình thường sáng tác, những cuốn sách thực sự cần được quảng bá, lại không nhận được cú hích tiếp thị cần thiết này. Nếu mọi người không biết về một cuốn sách, ai sẽ mua nó?

Liệu nhà xuất bản có trách nhiệm gì không trong tình trạng này? Một câu chuyện được chia sẻ trong một nhóm các nhà văn trên Facebook có thể mang đến câu trả lời là có.

Trong nhóm tác giả Misanthropic Sociopath Writers, một nữ nhà văn cho biết đã đưa cho nhà xuất bản của mình một danh sách các nhà phê bình báo chí, nhà bán sách, tác giả và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đây là những người sẵn lòng nhận đọc trước sách của nhà văn trên trước khi ra mắt và có thể đưa ra chia sẻ. Tuy nhiên, khi họ đợi mãi mà không nhận được sách, họ đã nhắn cho tác giả trên. Bà vội kiểm tra với nhà xuất bản của mình thì họ ngượng ngùng thừa nhận rằng họ chưa gửi đi bất kỳ bản nào.

Trong khi họ bỏ bê việc tiếp thị các tác phẩm cần thiết theo những cách truyền thống, việc một số nhà xuất bản vội vã thực hiện các chiêu trò để bán những cuốn sách vốn đã có khả năng tự bán khiến nhiều nhà văn không vui.

TikTok là con dao hai lưỡi

Ngoài ra, còn có nguy cơ thổi phồng một số tác phẩm quá mức. Tác giả tự xuất bản Audra Winter đã bắt tay vào một chiến dịch tiếp thị rầm rộ trên TikTok cho cuốn tiểu thuyết giả tưởng The Age of Scorpius của mình.

Sự mong đợi được đẩy lên cao với hàng triệu người xem video quảng cáo của Winter và hàng nghìn người đặt hàng trước. Sau đó, khi cuốn sách được chính thức phát hành vào đầu năm nay… độc giả hoàn toàn thất vọng.

Người dùng TikTok kiêm tác giả LCGallagher đã đăng một đoạn video dài 2 phút rưỡi hạ bệ cuốn sách với dòng chữ "một thứ rác rưởi được rắc kim tuyến vẫn là một thứ rác rưởi".

Trên trang đánh giá sách Goodreads, Age of Scorpius đạt điểm trung bình 1,52 sao. Một người dùng thậm chí bình luận: "Đây là lý do khi ai đó nói với bạn rằng sách của bạn chưa sẵn sàng để xuất bản, bạn đừng vội gạt bỏ vì đó không phải là điều bạn muốn nghe".

Từ một ví dụ về thành công với TikTok, kết cục của The Age of Scorpius đã trở thành cơn ác mộng với Winter khi người dùng hoàn toàn quay lưng với tác giả này. Trong khi TikTok mang lại cơ hội lớn, nó cũng trở thành con dao hai lưỡi với những tác phẩm kém chất lượng và các chiến dịch tiếp thị thiếu kỹ lưỡng.