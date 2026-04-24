Cuộc thi sáng tác truyện tranh về chủ đề Fake news - Tin giả

Fake news - Tin giả được chọn làm chủ đề của cuộc thi sáng tác truyện tranh năm 2026, nhận bài dự thi đến hết 31/10.

Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ ba do Viện Pháp tại Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles phối hợp tổ chức.

Theo thông tin từ Nhà xuất bản Kim Đồng, cuộc thi dành cho các tác giả/nhóm tác giả đủ 18 tuổi trở lên; đối tượng độc giả của tác phẩm dự thi là người 13 tuổi trở lên. Tác phẩm dài tối thiểu 10 trang truyện tranh với những tiêu chí quy cách được ban tổ chức nêu rõ. Không giới hạn số tác phẩm dự giải của mỗi tác giả/nhóm tác giả.

Thời hạn nhận tác phẩm từ ngày 4/4 đến hết ngày 31/10. Dự kiến kết quả được thông báo vào tháng 12.

Giải Nhất là chuyến đi 7 ngày (bao gồm thời gian di chuyển) tham dự một Liên hoan truyện tranh hoặc Hội sách tại Pháp trong năm 2027. Giải Nhì và Giải Ba lần lượt là 15.000.000 VND và 10.000.000 VND.

Hội đồng giám khảo bao gồm các tác giả, họa sĩ uy tín của Pháp, Bỉ và Việt Nam.

Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ nhất được phát động năm 2024, lần thứ hai năm 2025. Năm 2025, cuộc thi thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi hợp lệ gửi về tham dự trong thời gian 5 tháng. Ban Giám khảo gồm các tác giả, họa sĩ uy tín của Pháp và Việt Nam (Clément Baloup, Maxime Péroz, Tạ Huy Long, Nguyễn Thành Phong). Các tác phẩm đoạt giải sẽ được Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản trong năm 2026 với sự hỗ trợ từ Viện Pháp tại Việt Nam.

Các tác phẩm đoạt giải từ cuộc thi đã được xuất bản có Be Happier (Nhum), Hôm nay là bữa lương thần (Phan), Nhất mộng trường xuân (Mục Chi) - đều in song ngữ Việt - Pháp; Tôi và chồng tôi (Monarch) và Lụa (Avril Trente).