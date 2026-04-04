Càng mù quáng chạy theo đồng tiền càng đánh rơi nhiều giá trị sống

Đây là thông điệp nhức nhối trong "Be Happier" - truyện tranh đạt giải nhất cuộc thi sáng tác do Viện Pháp, NXB Kim Đồng và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam tổ chức.

Truyện tranh "Be Happier" kể về một cậu bé nhỏ con thiếu thốn về vật chất lẫn tình thương, khao khát kiếm tiền để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ảnh: Wing Books.

Ngày 4/4 tại TP.HCM, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng cùng Phái đoàn Wallonie-Bruxelles khai mạc Liên hoan Truyện tranh không biên giới, đồng thời tiến hành trao giải Cuộc thi Sáng tác truyện tranh mùa thứ hai.

Sân chơi năm nay vinh danh những truyện tranh chứa đựng trăn trở sâu sắc về thân phận con người cùng các vấn đề thời cuộc. Tác phẩm đạt giải nhất là Be Happier của tác giả Trương Hoàng Ngọc Anh khắc họa cuộc đời một cậu bé thiếu thốn khao khát kiếm tiền đổi đời.

Xuyên suốt tác phẩm, độc giả chứng kiến hành trình nhân vật chính mải mê chạy theo vật chất để rồi ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã đánh mất đi quá nhiều điều trân quý. Sách gây ấn tượng nhờ hình thức in song ngữ Việt - Pháp lồng ghép cách đọc hai chiều đảo ngược độc đáo.

Tác giả Trương Hoàng Ngọc Anh được trao giải Nhất với giải thưởng là một chuyến đi đến Liên hoan truyện tranh Angoulême ở Pháp.

Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ hai ghi nhận gần 100 bài dự thi. Độc giả có thể tìm thấy nét đẹp văn hóa dân tộc trong cuốn sách không lời Hôm nay là bữa lương thần hoặc đắm chìm vào cõi mộng ảo lãng mạn của Nhất mộng trường xuân - hai tác phẩm đạt giải Nhì cuộc thi sáng tác truyện tranh.

Các cây bút trẻ còn dũng cảm bứt phá với nhiều chủ đề gai góc. Điển hình, tác phẩm Tôi và chồng tôi (giải Ba) khai thác bối cảnh nhân loại thất bại trước trí tuệ nhân tạo, trong khi Lụa (giải Khuyến khích) mượn tấm vải hoa văn kỳ lạ để khơi gợi ký ức đau buồn về số phận người phụ nữ.

Tại sự kiện, tác giả Trương Hoàng Ngọc Anh không giấu được sự xúc động khi hành trình theo đuổi đam mê đã đơm hoa kết trái. Họa sĩ chia sẻ: " Mong muốn của mình là những câu chuyện của Việt Nam được đến với thế giới, cho nó cơ hội được sống, được chảy vào dòng chảy thế giới này".

Khát vọng vươn tầm này hoàn toàn có cơ sở khi ông Franck Bolgiani, Tùy viên văn hóa Đại sứ quán Pháp, nhận định cuộc thi đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của thế hệ họa sĩ trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Ông đặc biệt bày tỏ niềm tự hào trước sự tham gia áp đảo của các nữ họa sĩ trẻ tuổi. Phần thưởng cho giải nhất là một chuyến đi tu nghiệp tại Liên hoan truyện tranh Angoulême ở nước Pháp.

Những tác phẩm đoạt giải tại Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ hai. Ảnh: Wing Books.