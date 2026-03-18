Final Fantasy - Viên ngọc quý của giới truyện tranh

Không có nhiều cái tên xuất thân từ game lại gặt hái nhiều thành công trong mảng truyện tranh. Và “Final Fantasy: Lost Stranger” là một trường hợp đặc biệt.

Final Fantasy: Lost Stranger là bộ manga lấy cảm hứng từ chính trò chơi điện tử cùng tên. Nguồn: RpgFan.

Rất nhiều người thuộc thế hệ 8X - 9X đã quen thuộc với cái tên Final Fantasy. Đây là một thương hiệu trò chơi điện tử đình đám của Square Enix. Cái tên này đã gặt hái hơn 11 tỷ đôla doanh thu toàn cầu (chỉ tính đến năm 2020). Final Fantasy nổi bật nhất với dòng game nhập vai; về sau nó được mở rộng ra nhiều hướng phát triển nữa như chiến thuật, đua xe, bắn súng hoặc nhập vai trực tuyến…

Song song sự đa dạng trong nội dung game, thương hiệu Final Fantasy cũng thử sức ở các mảng truyền thông giải trí khác như phim CGI, tiểu thuyết, anime và đặc biệt là manga.

Có nguồn gốc từ Nhật Bản, sẽ là thiếu sót lớn nếu thương hiệu đình đám này không thử sức ở mảng truyện tranh. Và trong rất nhiều tác phẩm được phát triển, Final Fantasy: Lost Stranger nổi lên như một viên ngọc sáng với sự đầu tư kỹ càng cả ở hình thức lẫn nội dung.

Điểm thú vị của tác phẩm này nằm ở chất lượng của cốt truyện. Final Fantasy: Lost Stranger (tác giả Hazuki Minase; họa sĩ Itsuki Kameya) vừa gợi nhớ đến những đặc điểm và yếu tố quen thuộc của dòng game này, đồng thời cũng mang đến góc nhìn riêng về thể loại manga isekai.

Yếu tố xuyên không

Đối với người hâm mộ anime và manga, khái niệm “isekai” hay “xuyên không đến một thế giới khác” là một thủ pháp kể chuyện thường gặp. Tất nhiên, ý tưởng này không chỉ có trong văn hóa Nhật Bản; mà đã bắt nguồn từ nhiều tác phẩm văn học khác. Nổi tiếng nhất có thể kể đến Alice ở xứ sở thần tiên của nhà văn Lewis Carroll.

Bất kể nguồn gốc như thế nào, những yếu tố cốt lõi của dòng truyện isekai vẫn giữ nguyên: nhân vật chính, cư dân của một thế giới rất giống với thế giới của chúng ta, đột nhiên bị đưa đến một nơi kỳ ảo. Ở đó, nhờ một phần vào kiến ​​thức từ kiếp trước và vị thế “cá ra khỏi nước”, họ trở thành đối tượng tò mò của cư dân thế giới mới này và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Rõ ràng, với dòng game như Final Fantasy, không có gì ngạc nhiên khi Square Enix muốn tận dụng xu hướng này để phát triển hơn vào mảng truyện tranh. Năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Final Fantasy, họ đã cho ra mắt Final Fantasy: Lost Stranger, kể về một nhân viên của Square Enix bị mắc kẹt trong thế giới kỳ ảo giống Final Fantasy - nơi kiến ​​thức game nhập vai tỏ ra hữu dụng hơn bao giờ hết.

Bộ truyện đi theo dòng isekai nhưng lại tiếp cận theo hướng khác biệt mang lại chiều sâu cho nhân vật. Nguồn: Rpgfan.

Nội dung khác biệt

Câu chuyện được bắt đầu ở thế giới thực, nơi Shogo Sasaki, cậu thanh niên tự nhận mình là fan hâm mộ lớn nhất thế giới của Final Fantasy đang làm việc tại Square Enix. Khi đó, anh ấy đang rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn bởi chưa có cơ hội phát triển phần mềm cho công ty dù rất đam mê. Em gái anh, Yuko, cũng làm việc tại một bộ phận khác của Square Enix và là nguồn động viên lớn cho Shogo.

Bước ngoặt diễn ra khi cả hai bị một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đâm trúng và vô tình xuyên không đến một thế giới kỳ ảo. Lúc tỉnh dậy, Shogo nhận ra mình đang ở một nơi gần giống với Final Fantasy XIV. Không những thế, anh nhanh chóng nhận ra mình sở hữu một khả năng kỳ lạ tương tự như phép thuật "Libra".

Điều này cho phép Shogo nhìn thấy thông tin dưới dạng các hộp thoại nhỏ trên các vật thể (tương tự như các dòng truyện hệ thống). Nhưng khả năng ấy lại chẳng thể giúp anh ngăn chặn bi kịch ập đến với em gái mình, Yuko. Cũng từ đây, Shogo thề rằng sẽ sử dụng “món quà mới” này để truy tìm phép thuật tối thượng chỉ có trong truyền thuyết, "Raise".

Ngay từ đầu, sức mạnh của Final Fantasy Lost Stranger nằm ở các nhân vật của nó. Nhưng nó lại tránh được con đường mòn của những bộ isekai điển hình - khi nhân vật chính sở hữu năng lực vượt trội một cách bất thường nhờ những kinh nghiệm trong “cuộc đời trước”.

Với Final Fantasy: Lost Stranger, dù Shogo sở hữu kiến thức uyên bác về Final Fantasy, cậu vẫn biết quá ít về thế giới kỳ ảo mới này. Cũng nhờ đó, bản chất thực sự của Libra mới có không gian để thể hiện sự hữu dụng của mình. Qua đó, mạch truyện trở nên có chiều sâu hơn khi nhân vật chính có cơ thể để tận dụng trí tuệ, lợi thế mới, năng lực mới để đạt được thành công.

Một điểm nổi bật của bộ truyện là phần hình ảnh. Họa sĩ Itsuki Kameya đã làm rất tốt việc tạo ra những cảnh hành động mượt mà và kịch tính. Độc giả thực sự cảm nhận được sự nguy hiểm mà Shogo và đồng đội phải đối mặt mỗi khi chạm trán với kẻ thù mạnh mẽ. Mỗi cuộc chiến đều được khắc họa tỉ mỉ, rõ nét đem lại tính chân thực cho tác phẩm.

Nếu từng là một fan cuồng của Dấu ấn rồng thiêng, Pokemon, Mega Man… thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua Final Fantasy: Lost Stranger - một viên ngọc quý của giới manga, một tác phẩm được trau chuốt cả ở nội dung lẫn từng nét vẽ.