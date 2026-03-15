Truyện tranh về quái thần Cthulhu ra mắt bản tiếng Việt

Truyện tranh chuyển thể từ tác phẩm kinh dị nổi tiếng của nhà văn Lovecraft được phát hành bản tiếng Việt, giới thiệu thế giới “kinh dị vũ trụ” và thủy quái Cthulhu đến độc giả.

Trong vũ trụ Lovecraft, Cthulhu là một thực thể cổ đại thường được mô tả như sinh vật khổng lồ mang đặc điểm của bạch tuộc, rồng và con người. Ảnh: Wikifandom.

NXB Kim Đồng vừa phát hành bản tiếng Việt của một truyện tranh chuyển thể từ tác phẩm kinh dị nổi tiếng của nhà văn Mỹ H. P. Lovecraft, do họa sĩ Nhật Bản Tanabe Gou thực hiện.

H. P. Lovecraft (1890-1937) là một trong những tác giả có ảnh hưởng lớn trong văn học kinh dị thế kỷ 20. Ông được biết đến với việc xây dựng “Cthulhu Mythos”, hệ thống thần thoại hư cấu xoay quanh các thực thể cổ xưa và những thế lực vũ trụ vượt ngoài khả năng hiểu biết của con người. Từ các truyện của Lovecraft, khái niệm “kinh dị vũ trụ” (cosmic horror) dần hình thành và trở thành một nhánh quan trọng trong văn học và văn hóa đại chúng.

Trong hệ thống thần thoại này, Cthulhu là một thực thể cổ đại thường được mô tả như sinh vật khổng lồ mang đặc điểm của bạch tuộc, rồng và con người. Theo truyền thuyết hư cấu, Cthulhu đang ngủ yên trong thành phố đá R’lyeh bị chôn vùi dưới đáy Thái Bình Dương và chỉ chờ thời điểm các vì sao “thẳng hàng” để trỗi dậy.

Truyện tranh Lời hiệu triệu của Cthulhu phiên bản tiếng Việt vừa ra mắt. Ảnh: K.Đ.

Nguyên tác truyện ngắn về Cthulhu được viết năm 1926 và đăng lần đầu trên tạp chí Weird Tales năm 1928. Tác phẩm được xem là một trong những truyện nổi tiếng nhất của Lovecraft, đặt nền móng cho hệ thống “Cthulhu Mythos” và ảnh hưởng đến nhiều nhà văn, nhà làm phim và nhà phát triển trò chơi sau này.

Phiên bản truyện tranh do Tanabe Gou thực hiện được xuất bản lần đầu năm 2019. Tác phẩm nhận được nhiều đề cử và giải thưởng quốc tế, trong đó có giải Bram Stoker cho hạng mục tiểu thuyết đồ họa (graphic novel) năm 2024. Ngoài ra, truyện từng lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Manga Tezuka Osamu, được đề cử giải Eisner và góp mặt trong tuyển chọn chính thức của Liên hoan Truyện tranh Quốc tế Angoulême.

Tanabe Gou sinh năm 1975 tại Tokyo (Nhật Bản) và được biết đến với nhiều bản chuyển thể truyện của H. P. Lovecraft sang manga. Trước đó, ông đã thực hiện các tác phẩm chuyển thể như Nơi dãy núi điên dại, Nỗi kinh hoàng tại Dunwich, Bóng tối trùm lên Innsmouth và Những chú mèo nơi thị trấn Ulthar.