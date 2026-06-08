Cách tránh tình trạng 'tối ngày dùng điện thoại' khi con nghỉ hè

Nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng khi con dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính bảng trong dịp hè.

Tác giả Cát Tường (trái) và tác giả Mai Anh Đoàn (phải) chia sẻ cách để phụ huynh có thể đồng hành cùng con nhiều hơn.

Ngày 6/6 tại TP.HCM, buổi giao lưu “Hè vui cùng sách” thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả nhí và phụ huynh. Sự kiện có sự tham gia của hai tác giả sách thiếu nhi là Mai Anh Đoàn và Cát Tường, xoay quanh chủ đề đọc sách và các hình thức giải trí lành mạnh cho trẻ trong thời đại số.

Tại chương trình, nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng khi con dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính bảng trong dịp hè. Theo tác giả Mai Anh Đoàn, việc trẻ tiếp xúc với công nghệ là điều khó tránh khỏi trong bối cảnh hiện nay. Thay vì cấm đoán, phụ huynh nên giúp con cân bằng giữa thời gian sử dụng thiết bị điện tử với các hoạt động khác.

“Nếu không có nhiều thời gian, phụ huynh vẫn có thể dành 15-30 phút mỗi ngày để đọc sách, trò chuyện, chăm sóc cây xanh hoặc đi dạo cùng con. Điều quan trọng là khoảng thời gian đó thực sự chất lượng”, tác giả chia sẻ.

Bên cạnh câu chuyện đồng hành cùng con, việc lựa chọn sách phù hợp cũng nhận được sự quan tâm từ phụ huynh. Theo tác giả Mai Anh Đoàn, trẻ em và người lớn thường có tiêu chí chọn sách khác nhau.

Trẻ em thường bị hấp dẫn bởi những đầu sách có hình minh hoạ đẹp, nội dung thú vị.

Qua phần giao lưu, nhiều độc giả nhí cho biết các em lựa chọn sách dựa trên sở thích, hình ảnh minh họa hoặc những câu chuyện mang lại cảm giác thú vị. Trong khi đó, phụ huynh thường ưu tiên các đầu sách giàu kiến thức hoặc mang tính giáo dục.

Tác giả Cát Tường cho rằng cha mẹ nên bắt đầu từ sở thích của trẻ để hình thành thói quen đọc sách. “Khi con chưa thích đọc sách, hãy để con tiếp cận những cuốn sách đúng với sở thích của mình trước. Niềm vui khi đọc mới là điều quan trọng nhất”, cô nói.

Các diễn giả cũng khuyến khích phụ huynh đọc trước nội dung sách để có thể trao đổi, đặt câu hỏi và khơi gợi suy nghĩ của trẻ sau khi đọc. Theo họ, việc đọc sách cùng nhau không chỉ giúp trẻ phát triển vốn từ, khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng mà còn tạo thêm cơ hội kết nối giữa bố mẹ và con cái.