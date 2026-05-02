Họa sĩ Huỳnh Thái Ngọc trao quyền giải cứu Thỏ Bảy Màu cho độc giả

Huỳnh Thái Ngọc ra mắt truyện tranh Thỏ Bảy Màu theo hình thức tương tác, cho phép độc giả nhập vai, trực tiếp tham gia và sáng tạo diễn biến câu chuyện.

Sáng 2/5 tại TP.HCM, tác giả Huỳnh Thái Ngọc, "cha đẻ" của nhân vật Thỏ Bảy Màu, đã giao lưu cùng độc giả nhân dịp ra mắt tác phẩm Thỏ Bảy Màu trong xứ sở không màu.

Huỳnh Thái Ngọc muốn mang đến một cuốn truyện tranh có thể giúp độc giả thỏa sức sáng tạo.

Khác với 2 tác phẩm trước, cuốn sách lần này được xây dựng theo hình thức truyện tranh tương tác, giúp độc giả có cơ hội trở thành "đồng đội" của Thỏ Bảy Màu, tham gia vào câu chuyện bằng cách tô màu hoặc vẽ thêm những chi tiết mới.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện tác phẩm, họa sĩ Huỳnh Thái Ngọc cho biết anh muốn mang tới một trải nghiệm thú vị cho độc giả khi lật giở từng trang sách. "Trong quá trình tìm hiểu về sách tô màu, tôi thắc mắc tại sao người đọc chỉ được sáng tạo về màu sắc, mà không thể sáng tạo luôn cả nét vẽ và nội dung. Tôi nghĩ không có gì tuyệt vời hơn khi bạn đọc trở thành một phần của tác phẩm", anh kể.

"Nội dung và hình thức của cuốn sách sẽ phụ thuộc vào mỗi người, không có cuốn sách nào là giống nhau cả. Độc giả có thể tạo ra cuốn sách của riêng mình, thậm chí thay đổi cách câu chuyện diễn ra", anh nói.

Độc giả tham gia hoạt động trải nghiệm tại sự kiện.

Nhiều bạn trẻ tham dự bày tỏ sự thích thú với hình thức truyện tranh tương tác của tác phẩm. Vân Anh (22 tuổi) cho biết cô ấn tượng với việc cuốn sách vừa có nội dung truyện vừa có không gian để người đọc tự do sáng tạo. "Truyện tranh tương tác còn khá mới ở Việt Nam. Tôi đọc Thỏ Bảy Màu được gần 10 năm rồi và rất vui vì được cầm trên tay tác phẩm này", cô chia sẻ.

Trong khi đó, Mai Lý (22 tuổi) cho biết cô di chuyển từ Đồng Tháp lên TP.HCM từ 2h để kịp tham dự chương trình. Đối với cô, điểm hấp dẫn của Thỏ Bảy Màu nằm ở cách tác giả vẽ lại những vấn đề trong đời sống thường ngày. "Đọc Thỏ Bảy Màu giúp tôi có thêm góc nhìn mới về cuộc sống. Những câu chuyện trong Thỏ Bảy Màu đều nhẹ nhàng, dễ thương và dí dỏm", cô kể.

Ra đời vào cuối năm 2014, Thỏ Bảy Màu là một trong những nhân vật hư cấu có sức ảnh hưởng nhất trong giới comic pages tại Việt Nam. Thỏ Bảy Màu hiện sở hữu 3 truyện tranh ngắn đã được xuất bản cùng với trang Facebook hơn 4 triệu lượt theo dõi.