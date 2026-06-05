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Xuất bản

Những hóa chất cấm và hóa chất nguy hiểm trong lĩnh vực văn hóa

  • Thứ sáu, 5/6/2026 18:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ VHTTDL vừa ra Thông tư ban hành Danh mục hóa chất không được sử dụng và Danh mục hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa cần công bố thông tin thuộc lĩnh vực văn hóa.

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Ảnh minh họa: Màu xanh của các cuốn sách thời xưa thường được tạo ra bằng cách sử dụng kim loại nặng, trong đó có asen. Trong ảnh là một cuốn sách xuất bản năm 1855 tại Pháp có chứa thạch tín. Ảnh: BBC.

Theo đó, danh mục hóa chất không được sử dụng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bắt đầu từ 20/7/2026 bao gồm:

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành (Chỉ áp dụng đối với mực in bao bì thực phẩm): Áp dụng theo Phụ lục A Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13928:2023.

Lĩnh vực thư viện: Copper (II) sulfate pentahydrate; Formaldehyde; Toluene; n-hexane.

Lĩnh vực di sản văn hóa, đối với hóa chất dùng chung: Formaldehyde; Benzene; Tetrachloromethane; Sodium hypochlorite.

Đối với hoạt động Bảo tàng: Methyl bromide; Mercury dichloride; Diarsenic trioxide; 1,1,1-Trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl) ethane; 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane; Oxirane; Phosphine; Thymol; n-hexane; 1,1,2-Trichloroethene; Potassium cyanide; Dipotassium heptaoxidodichromate; Mercury dinitrate; Phenol; Chrysotile.

Đối với hoạt động Bảo tồn di tích: Dichloromethane; Naphthalene; Mercury compounds; Sulfuric acid; Nitric acid; Hydrochloric acid; Sodium hydroxide; Calcium dihypochlorite; Hydrofluoric acid; Ammonia; Ammonium hydroxide.

Danh mục hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa cần công bố thông tin thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm:

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành (Chỉ áp dụng đối với mực in bao bì thực phẩm): Áp dụng theo Phụ lục B Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13928:2023.

Lĩnh vực di sản văn hóa, đối với hoạt động Bảo tàng: Acetic acid; Formic acid; Hydrogen sulfide; Lignin ; Nitric acid; Hydrochloric acid; Volatile Sulfur Compounds; Ammonium chloride.

Đối với hoạt động Bảo tồn di tích: Acetone; Propan-2-ol; Methanol; Toluene; Xylene; Ethyl acetate; Ethyl methyl ketone; Stoddard solvent; Hydrogen peroxide; Butyl acetate.

Lĩnh vực điện ảnh: Acetone; Biphenyl; Propane 2- (ethoxydifluoromethyl)- 1,1,1,2,3,3,3heptafluoro-; C9-12-Isoalkanes; Propan-2-ol; Perchloroethene; Formaldehyde.

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Thanh Thảo/Nhân Dân

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