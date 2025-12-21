Sắc vóc nổi bật của con gái Thái VG ở tuổi 18

Thái VG vừa chia sẻ loạt ảnh bên con gái. Ở tuổi 18, Tylin Ngô có sắc vóc và chiều cao nổi bật.

Trên trang cá nhân, rapper Thái VG đăng tải một số hình ảnh bên con gái Tylin Ngô. Hai cha con diện trang phục theo phong cách hip hop, cùng lưu lại các khoảnh khắc trên đường phố ở TP.HCM.

"Cặp cha con người Việt Nam ngầu nhất", Thái VG chú thích ngắn gọn. Trong loạt ảnh, Tylin Ngô gây chú ý với sắc vóc và chiều cao nổi bật ở tuổi 18. Khi đứng cạnh Thái VG, Tylin Ngô có chiều cao gần bằng cha. Cô có gương mặt sắc sảo, thu hút và hình thể cân đối.

Tylin Ngô hiện sống cùng cha mẹ tại Việt Nam. Trên kênh cá nhân, cô chăm chia sẻ những clip, vlog trải nghiệm cuộc sống, ẩm thực và du lịch tại TP.HCM cùng nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

Con gái Thái VG đặc biệt yêu thích các món ăn đường phố như bò bía, bánh tráng trộn, chuối chiên, đậu hũ nóng... Nhiều clip review ẩm thực của Tylin Ngô hút hàng triệu lượt xem và tương tác. Nhiều dân mạng khen con gái Thái VG xinh đẹp và có tính cách hòa đồng, vui vẻ.

Con gái Thái VG có sắc vóc nổi bật ở tuổi 18. Ảnh: @thaivg.

Sau vài năm sống ở Việt Nam, Tylin Ngô đã thông thạo tiếng Việt. Cô cũng thường xuyên thực hiện các clip cùng Thái VG hay gặp gỡ các rapper, đồng nghiệp của cha.

Thái VG sinh năm 1983, là một trong những rapper đời đầu, được xem như người tiên phong cho làn sóng rap tại Việt Nam. Với hơn 25 năm hoạt động trong giới underground, anh được các đồng nghiệp và đàn em tôn trọng.

Anh từng rất nổi tiếng với ca khúc Vietnamese Gangs - bài rap gang đầu tiên của Việt Nam - và hợp tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Suboi, Wowy, Hồ Ngọc Hà,... Anh khá kín tiếng và ít hoạt động trên mạng xã hội, truyền thông do chủ yếu sống tại Mỹ.

Thái VG được đông đảo khán giả biết đến khi góp mặt ở hai mùa của Rap Việt với vai trò huấn luyện viên, sau đó là giám khảo.

Sau Rap Việt, Thái VG đưa vợ con sang Việt Nam sống. Trong một bài đăng trên trang cá nhân, anh cho biết đây là quyết định mang tính bước ngoặt và cũng là điều tốt nhất anh từng làm trong đời.

"Tôi đã ở Việt Nam vài năm nay và xây dựng mối quan hệ với những người thực sự vững chắc. Chúng tôi giúp nhau cùng tiến lên. Chúng tôi cùng truyền cảm hứng và thúc đẩy nền văn hóa thông qua âm nhạc. Tôi thực sự may mắn và biết ơn tất cả. Tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc và sống theo cách mình mình phải làm", anh cho biết.