Lan Ngọc né tránh khi bị hỏi về người yêu cũ

  • Chủ nhật, 21/12/2025 15:35 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Trong một thử thách ở Running Man Vietnam, Lan Ngọc bị Neko Lê hỏi về người yêu cũ. Nữ diễn viên tìm cách né tránh bằng cách kể tên ba đồng nghiệp khác.

Tối 20/12, tập mới nhất của Running Man Vietnam 2025 lên sóng. Ngoài dàn cast cố định, hai khách mời tham gia chương trình gồm Bùi Công Nam và Neko Lê.

Các người chơi lần lượt trải qua thử thách của show thực tế. Trong đó, trò chơi "Rút nước lạnh" thu hút sự chú ý từ người xem. Với thử thách này, mỗi đội cử một thành viên ngồi đối diện nhau thành vòng tròn, trên đầu đội chiếc nón chứa nước được cố định bằng các thanh que. Người tấn công đặt câu hỏi, người bị hỏi phải trả lời trong 5 giây. Nếu thất bại, người tấn công được quyền rút một thanh que trên nón đối thủ. Ai rút trúng thanh "chốt" khiến nước đổ ướt người sẽ thua cuộc.

lan ngoc anh 1

Lan Ngọc né tránh khi bị hỏi về người yêu cũ. Ảnh: NSX.

Đến lượt Lan Ngọc, cô bị Neko Lê đặt câu hỏi về tên ba người yêu cũ. Nữ diễn viên tìm cách né tránh câu hỏi. Thay vào đó, Lan Ngọc kể tên của ba đồng nghiệp là Quang Tuấn, Quân A.P và Liên Bỉnh Phát. Sau phần trả lời của Lan Ngọc, các thành viên trong dàn cast cười lớn. Trấn Thành nói: "Gian dối".

Liên Bỉnh Phát cũng bị Lan Ngọc chất vấn câu hỏi tương tự. Anh ấp úng, không trả lời. Sau đó, Liên Bỉnh Phát cho biết người yêu hiện tại là mối tình đầu. Cả hai gắn bó và đồng hành nhiều năm qua.

Với trò chơi "Rút nước lạnh", Lan Ngọc là người thắng cuộc. Cô vượt qua hai thành viên Neko Lê và Liên Bỉnh Phát.

Running Man Vietnam 2025 đã đi qua 2/3 chặng đường. Chương trình hiện là game show thực tế nhận sự quan tâm từ đông đảo người xem. Mỗi tập của show đều ghi nhận lượt xem lớn cùng lượng bàn luận sôi nổi trên nhiều nền tảng mạng.

Trong dàn cast, Trấn Thành, Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát là ba thành viên cũ. Trở lại với mùa mới, cả ba vẫn duy trì được nguồn năng lượng và độ quyết liệt qua các thử thách. Dù vậy, Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát gặp vấn đề về thể lực sau khi bị chấn thương.

Đến thời điểm hiện tại, Liên Bỉnh Phát đã ổn định trở lại. Trong khi đó, Lan Ngọc vẫn chưa hồi phục. Khi xuất hiện tại một sự kiện phim mới đây, cô gặp khó khăn khi di chuyển. Phía Lan Ngọc cho biết chân của Lan Ngọc đã bình phục khá nhiều so với khoảng thời gian đầu bị chấn thương. Tuy nhiên, cô vẫn gặp khó khăn khi di chuyển bằng giày cao gót. Vì vậy, Lan Ngọc vẫn ưu tiên chọn giày thể thao hoặc dép để di chuyển hay vận động hàng ngày.

"Do chấn thương ở chân nên thời gian để phục hồi hoàn toàn cũng sẽ mất khá lâu. Tuy nhiên, Lan Ngọc cùng với ê-kíp luôn cố gắng sắp xếp lịch làm việc sao cho hợp lý, để dành thời gian nghỉ ngơi và hồi phục", người này chia sẻ.

