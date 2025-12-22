Nhà hát Hòa Bình ra sao sau khi đại tu sửa với 275 tỷ đồng

Tọa lạc tại trục đường 3/2, quận 10 (nay là phường Hòa Hưng), TP.HCM , Nhà hát Hòa Bình là nơi chốn đi về của nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt cùng hàng triệu khán giả mộ điệu qua hàng thập kỷ. Đây là một trong số những công trình văn hóa tiêu biểu của TP.HCM. Sau 40 năm ra đời và phát triển, Nhà hát Hòa Bình vừa trải qua một cuộc tu bổ, sửa chữa với mức kinh phí lên tới khoảng 275 tỷ đồng .

Dự án được khởi công từ tháng 12/2024 và đang ở giai đoạn hoàn thiện. Nhà hát Hòa Bình sẽ tái hoạt động trở lại vào ít ngày tới. Lễ khánh thành nhà hát sẽ chính thức diễn ra vào ngày 22/12.

Đội ngũ công nhân đang tích cực hoàn thiện những khâu cuối cùng về không gian bên ngoài như cắt tỉa cây cỏ, dọn dẹp, trồng hoa... Nhà hát Hòa Bình từng trải qua nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ lại những nét riêng về mặt kiến trúc, kết cấu, hoa văn, màu sắc chủ đạo.

Một góc bình yên trong không gian mới của Nhà hát Hòa bình TP.HCM. Theo kế hoạch trước đó, dự án sẽ được sửa chữa trong vòng 2 năm vì nhiều hạ tầng xuống cấp, trang thiết bị hư hỏng nặng nề và một số phòng chức năng không hoạt động. Tuy nhiên, đội ngũ thi công đã tích cực làm việc trong một năm để công trình hoàn thiện trước tiến độ.

Bức phù điêu lớn ở cổng chính của Nhà hát được sơn sửa là điểm nhấn đáng chú ý.

Không gian bên trong hội trường của Nhà hát Hòa bình với sức chứa hơn 2.000 người. Hệ thống ghế ngồi ở hai khu vực trên và dưới, gạch sàn, đèn led, âm thanh, ánh sáng được thay mới hoàn toàn.

Từng dãy ghế được bố trí đẹp mắt, thuận lợi cho việc di chuyển và mang lại cảm giác thoải mái khi ngồi cho khán giả.

Lối đi lên sân khấu rộng rãi, được lát gạch hoa cùng đèn led rực rỡ. Sơ đồ thoát hiểm ở các tầng được đặt vị trí trung tâm, với chỉ dẫn cụ thể, dễ theo dõi. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy, trạm bơm, bể xử lý nước thải, ống thoát nước... được sửa chữa, cải tạo, làm mới.

Đội ngũ thi công đang hoàn tất những khâu cuối cùng trên sân khấu. Hàng chục năm qua, Nhà hát Hòa bình không chỉ là nơi diễn ra các buổi hòa nhạc, kịch nói mà còn là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện quan trọng. Rất nhiều nghệ sĩ Việt đã lựa chọn nơi đây để mở ra các live show, concert... Không gian, sân khấu của Nhà hát Hòa bình mang lại sự sang trọng nhưng gần gũi.

Hệ thống thang máy được xây dựng để phục vụ việc di chuyển lên lầu trên của Nhà hát.

Khu vực nhà vệ sinh thay mới hoàn toàn các thiết bị như lavabo, ống nước, gương... Hệ thống đèn màu vàng mang lại sự ấm áp cho toàn bộ không gian.

