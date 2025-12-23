Puka nói gì khi bị so sánh với Diệu Nhi - Anh Tú

Nữ diễn viên đã trực tiếp phản hồi dưới bình luận của dân mạng khi so sánh vợ chồng cô và Diệu Nhi - Anh Tú.

Sau khi lập gia đình và có con, Puka hạn chế hoạt động nghệ thuật. Cô tập trung vun vén cho tổ ấm nhỏ. Thời gian rảnh rỗi, cô chăm chia sẻ những bài đăng, clip ghi lại hoạt động thường nhật của bản thân và gia đình.

Mới đây, khi Puka đăng tải video bên chồng, một tài khoản mạng để lại bình luận: "Vẫn thấy thích cặp này hơn Diệu Nhi - Anh Tú". Sau đó, vợ Gin Tuấn Kiệt trực tiếp phản hồi: "Thích là em vui rồi ạ. Không cần hơn ai đâu, mà thua cũng được. Miễn đừng ghét nhau là vui rồi". Đoạn chia sẻ của Puka thu hút lượt thích lớn từ người hâm mộ. Nhiều người đồng tình với quan điểm của Puka và cho rằng cộng đồng mạng không nên đưa ra so sánh các cặp vợ chồng trong showbiz với nhau.

Puka và Gin Tuấn Kiệt có cuộc hôn nhân êm đềm bên con đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Puka và Gin Tuấn Kiệt vừa kỷ niệm hai năm ngày cưới vào đầu tháng 11. Cả hai đón con đầu lòng vào tháng 5. Song họ vẫn giữ kín danh tính của em bé.

Sau khi sinh con, Puka đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng mảnh mai như trước lúc mang bầu. Ngoài thời gian dành cho con, vợ chồng cô cũng đi thỉnh thoảng du lịch hay về quê để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Puka chăm tập luyện, nấu ăn và chăm sóc da, tóc.

Cặp diễn viên có nhiều năm yêu nhau kín tiếng trước khi về chung một nhà. Hai nghệ sĩ thường xuyên vướng tin hẹn hò nhưng giữ im lặng, không xác nhận. Hai người tổ chức lễ cưới tại 3 nơi, lần lượt là Khánh Hòa, TP.HCM và Đồng Tháp vào tháng 11/2023. Sau đó, họ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc.

Puka sinh năm 1989, hơn Gin Tuấn Kiệt 4 tuổi. Cô diễn xuất ở sân khấu kịch và nhiều tác phẩm truyền hình hay điện ảnh như Găng tay đỏ, Chạy đi rồi tính, Yêu đi đừng sợ, Anh em siêu quậy… Trong khi đó, Gin Tuấn Kiệt phát triển song song hoạt động âm nhạc và diễn xuất.