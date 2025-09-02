Vai diễn gây thương nhớ một thời của diễn viên Ngọc Trinh

NSƯT Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52, để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp và khán giả. Chị được nhớ đến nhiều nhất với vai Vy trong "Mùi ngò gai".

Ngày 1/9, gia đình xác nhận NSƯT Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52. Thông tin khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, tiếc thương một nghệ sĩ tài năng của sân khấu và màn ảnh nhỏ.

Trong ký ức nhiều người, NSƯT Ngọc Trinh gắn liền với vai Vy trong Mùi Ngò Gai (2006) - bộ phim truyền hình từng tạo nên hiện tượng, đưa tên tuổi chị đến gần công chúng và để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Bộ phim truyền hình đình đám một thời

Mùi ngò gai là bộ phim truyền hình hợp tác Việt - Hàn gồm 106 tập, phát sóng từ năm 2006 và nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ.

Nội dung xoay quanh nhân vật Vy (Ngọc Trinh), một cô gái có tuổi thơ bất hạnh: cha ruột bỏ rơi ngay khi mới chào đời, mẹ ruột mất sớm, còn cha kế thường xuyên ngược đãi. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, Vy may mắn được mẹ kế yêu thương và che chở.

Muốn cho Vy có tương lai tốt đẹp hơn, mẹ kế đã kể rõ sự thật và giúp cô lên thành phố tìm cha ruột. Từ quê ra tỉnh, Vy đối diện nhiều khó khăn trước khi gặp được ông Hoàng - chủ một quán phở gia truyền nhưng đang bên bờ phá sản. Trở thành người làm công tại đây, bằng sự thông minh và nhạy bén, Vy tìm cách duy trì quán, đồng thời học hỏi để giữ gìn món phở truyền thống.

Song song với hành trình mưu sinh, Vy phải đối diện nhiều mối quan hệ phức tạp: xung đột với em gái nuôi Thủy (Lý Thanh Thảo), những va vấp trong tình cảm và khoảng cách với người cha ruột đã bỏ rơi mình. Qua những trải nghiệm đó, Vy từng bước trưởng thành, trở thành người phụ nữ vững vàng

Cuối phim, Vy vươn lên trở thành nữ doanh nhân thành đạt và đưa món phở Việt ra thế giới qua hình thức phở ăn liền.

NSƯT Ngọc Trinh và NSND Mỹ Uyên trong Mùi ngò gai.

Điểm đặc biệt của Mùi ngò gai là cách phim gắn câu chuyện nhân vật với văn hóa ẩm thực. Quán phở ông Hoàng không chỉ là bối cảnh mà còn là linh hồn của tác phẩm. Những cảnh nấu nước dùng, thái bánh phở, chan nước lèo… trở thành hình ảnh quen thuộc, góp phần tôn vinh món ăn đặc trưng của Việt Nam.

Tác phẩm được xem là hiện tượng truyền hình thời điểm bấy giờ. Song không chỉ vây, sau gần hai thập niên, Mùi ngò gai vẫn được nhắc đến như một dấu mốc của phim truyền hình Việt. Nhiều diễn viên trẻ khi ấy như Angela Phương Trinh, Hòa Hiệp, Kim Hiền, Lương Thế Thành hay Ngọc Trinh đã khẳng định tên tuổi nhờ vai diễn trong phim.

Vai diễn đưa Ngọc Trinh ra ánh sáng

Trong Mùi ngò gai, vai Vy do Ngọc Trinh đảm nhận được xem là điểm nhấn quyết định thành công của bộ phim. Vy là cô gái mồ côi, chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn giữ sự trong sáng và khát vọng vươn lên. Ngọc Trinh khắc họa nhân vật bằng lối diễn chân thực, tiết chế, không dựa vào những màn khóc lóc ồn ào mà chủ yếu thể hiện qua ánh mắt và cách thoại. Sự mộc mạc này khiến nhân vật gần gũi, thuyết phục và dễ được khán giả đồng cảm.

Ban đầu, Ngọc Trinh từng bị cho là không hợp hình ảnh một cô gái quê. Tuy vậy, nhờ lối diễn chắc tay và cách thể hiện tự nhiên, chị đã thuyết phục khán giả và gắn liền với nhân vật Vy.

Ngọc Trinh từng chia sẻ về nhân vật: “Tôi thích nhất ở Vy là sự mạnh mẽ, kiên cường nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là cô gái yếu đuối và cần được yêu thương”.

Vai Vy trong Mùi ngò gai gắn với sự nghiệp của NSƯT Ngọc Trinh.

Nhờ diễn xuất giàu cảm xúc, Ngọc Trinh nhanh chóng trở thành gương mặt được khán giả yêu thích, sánh cùng dàn diễn viên trẻ như Cao Minh Đạt, Hòa Hiệp. Tuy nhiên, vì vấn đề sức khỏe, nữ diễn viên không thể theo hết chặng đường phim và vai Vy ở phần 3 được giao lại cho Hồng Ánh.

Vai Vy trong Mùi ngò gai mở ra chương mới cho sự nghiệp của Ngọc Trinh, đưa chị từ một gương mặt sân khấu trở thành tên tuổi quen thuộc trên truyền hình. Nhân vật này giúp khán giả thấy rõ khả năng nhập vai chắc tay, lối diễn tự nhiên và nội tâm. Từ đó, Ngọc Trinh nhanh chóng được biết đến rộng rãi, còn Vy trở thành vai diễn gắn liền với sự nghiệp của chị.

Mùi ngò gai đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời Ngọc Trinh. Nữ diễn viên quen và kết hôn với người chồng Hàn Quốc từ bộ phim này, sau khi từng có mối tình kéo dài hơn mười năm với NSƯT Công Ninh. Sau thành công, chị hạn chế đóng phim để tập trung cho sân khấu.

Năm 2019, chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận hơn hai thập kỷ cống hiến không ngừng.