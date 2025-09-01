Diễn viên Ngọc Trinh trước khi qua đời ở tuổi 52

Tối 1/9, thông tin diễn viên Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52 khiến các nghệ sĩ, khán giả bàng hoàng. Theo cáo phó, nữ diễn viên qua đời vào sáng 1/9, tại TP.HCM. Lễ tang diễn ra từ tối cùng ngày đến 4/9. Sau đó, thi thể của Ngọc Trinh sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa (TP.HCM).

Trên mạng xã hội, các đồng nghiệp, khán giả gửi lời tiễn biệt, thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Ngọc Trinh. Trước khi mất, nữ diễn viên vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cô cũng chăm chỉ cập nhật các bài đăng trên mạng xã hội.

Bài đăng cuối của Ngọc Trinh trên trang cá nhân là vào ngày 18/8. Trong đó, cô chia sẻ một clip đi chơi cùng bạn bè. Ít ngày trước đó, Ngọc Trinh cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch, đi diễn ở nhiều tỉnh, thành phố.

Hình ảnh Ngọc Trinh trong một talk show gần đây. Nữ diễn viên được yêu mến vì tính cách vui vẻ, tích cực và nhiều năng lượng. Trong một bài phỏng vấn, Ngọc Trinh cho biết dù công việc bận rộn, cô vẫn chăm chỉ vào phòng tập gym, chú trọng chế độ ăn uống và chăm sóc bản thân, giữ sức khỏe.

Ngọc Trinh sinh năm 1977 tại TP.HCM. Từ nhỏ, Ngọc Trinh đã yêu thích cải lương, thần tượng các nghệ sĩ như Tài Linh và Ngọc Huyền. Năm học lớp 11, cô đăng ký thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Sau đó, cô được đào tạo để trở thành diễn viên kịch nói và bắt đầu hành trình nghệ thuật từ đây. Năm 2006, Ngọc Trinh trở nên nổi tiếng nhờ đảm vai nữ chính Vy trong Mùi ngò gai. Vy là một cô gái mồ côi giàu nghị lực, gắn bó với món phở truyền thống. Phim quy tụ dàn diễn viên gạo cội như NSƯT Thành Lộc, NSND Kim Xuân, NSƯT Mỹ Uyên, Cao Minh Đạt, Kim Hiền, Lê Khánh, Angela Phương Trinh (vai Vy lúc nhỏ). Bộ phim trở thành hiện tượng với tỷ suất người xem cao...

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.