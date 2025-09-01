Khán giả tiếc thương Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai'

Ngày 1/9, diễn viên Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52. Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả thương tiếc, xót xa.

Thông tin Ngọc Trinh mất ở tuổi 52 khiến người thân, đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, thương tiếc. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt nghệ sĩ Việt đồng loạt đăng tải cáo phó của diễn viên cùng lời tiễn biệt cô về cõi tạm.

Không chỉ vậy, rất đông khán giả hâm mộ cũng bày tỏ sự đau buồn, tiếc thương trước sự ra đi của diễn viên Ngọc Trinh. Bởi cách đây không lâu, nữ diễn viên vẫn tham gia nhiều hoạt động giải trí. Cô cũng cập nhật mạng xã hội với nhiều hình ảnh, bài đăng có nội dung tươi vui, nhiều năng lượng.

Trong các diễn đàn, hội nhóm về phim, khán giả mộ điệu gợi nhớ các vai diễn nổi tiếng một thời của Ngọc Trinh. Ký ức sâu đậm nhất trong họ về nữ diễn viên phải kể đến vai Vy trong phim truyền hình Mùi ngò gai.

Diễn viên Ngọc Trinh được khán giả yêu mến với vai Vy trong Mùi ngò gai.

"Chị Ngọc Trinh là tuổi thơ của em. Nhớ mãi vai cô bé Vy trong Mùi ngò gai, với chiếc áo dài trắng dễ thương"; "Khi một ai đó trong trí nhớ tuổi thơ của bạn ra đi, bỗng chốc như rơi vào khoảng không vô định. Những khung hình, những nhân vật sẽ rơi vào quá vãng, không còn một cơ hội nào để tái diễn trong đời. Tạm biệt chị"; "Giữa cơn mưa nặng hạt, TP.HCM vừa lên đèn sau giờ cơm tối, tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời được đăng tải trên báo chí, tôi giật mình. Ký ức của tôi vẫn nhớ bộ đôi Anh Vũ và Ngọc Trinh với những tiểu phẩm hiền lành, hề hước trên sân khấu và tính cách dễ thương ngoài đời"... là những chia sẻ từ người hâm mộ.

Tài khoản @lananhnguyen chia sẻ: "Tin như sét đánh ngang tai. Thần tượng mà tôi hâm mộ từ thời biết coi phim truyền hình. Biết là cửa tử ai mà không phải trải qua một lần nhưng vẫn rất đau lòng khi biết tin này. Tạm biệt cô, chúc cô thượng lộ bình an và mong ở đâu, cô vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực, hiền lành và dễ thương như vậy".

"Em thích nhìn chị trên sân khấu kịch. Thích xem cô bé tóc sừng trâu, hay người phụ nữ tảo tần da ngăm nâu đồi mồi, mắt ươn ướt vì hoá thân những cảnh đời cơ cực. Thế là cô gái trong chiếc áo dài trắng, ôm chiếc cặp học sinh, đôi mắt trong veo tên Vy của phim Mùi ngò gai ngày nào… nay đã theo mây trắng về trời. Nghệ sĩ Ngọc Trinh trong lòng khán giả. Bé Vy của tuổi thơ em", tài khoản @duongkieudiem chia sẻ trên trang cá nhân.

Ngọc Trinh sinh năm 1974 tại TP.HCM. Từ nhỏ, Ngọc Trinh đã yêu thích cải lương, thần tượng các nghệ sĩ như Tài Linh và Ngọc Huyền. Năm học lớp 11, cô đăng ký thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Sau đó, cô được đào tạo để trở thành diễn viên kịch nói và bắt đầu hành trình nghệ thuật từ đây.

Năm 1994, Ngọc Trinh trúng tuyển khóa 15 diễn viên kịch nói tại trường Nghệ thuật Sân khấu II, dưới sự hướng dẫn của diễn viên Công Ninh. Trong thời gian học, cô được NSƯT Bạch Lan mời về Đoàn kịch trẻ Thành phố, đóng các vai chính trong các vở như Hoài Thu của tôi, Nữ sinh và Hoa thiên lý trên cao.

Năm 2006, Ngọc Trinh trở nên nổi tiếng nhờ đảm vai nữ chính Vy trong Mùi ngò gai. Vy là một cô gái mồ côi giàu nghị lực, gắn bó với món phở truyền thống. Phim quy tụ dàn diễn viên gạo cội như NSƯT Thành Lộc, NSND Kim Xuân, NSƯT Mỹ Uyên, Cao Minh Đạt, Kim Hiền, Lê Khánh, Angela Phương Trinh (vai Vy lúc nhỏ). Bộ phim trở thành hiện tượng với tỷ suất người xem cao...

Sau đó, Ngọc Trinh phải rút khỏi Mùi ngò gai sau hai phần vì mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng.

Cô cũng tham gia nhiều bộ phim khác như Nếu như yêu, Mưa bóng mây, Một lần làm thiếu gia trong series Xin chào hạnh phúc trên VTV3…