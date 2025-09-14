Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra vào tối 14/9 tại TP.HCM với sự góp mặt của 35 thí sinh. Yến Nhi, đến từ Đắk Lắk, xuất sắc giành vương miện.

Sau hành trình kéo dài hơn một tháng, chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra vào tối 14/9 tại TP.HCM. Trải qua các vòng thi phụ thuộc khuôn khổ cuộc thi, 35 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố chính thức bước vào cuộc đua tranh giành vương miện hoa hậu, á hậu.

Dàn người đẹp lần lượt bước vào phần thi trình diễn áo tắm, dạ hội, thuyết trình và ứng xử.

Vào 23h40, kết quả chung cuộc được công bố. Vương miện Miss Grand Vietnam 2025 thuộc về Yến Nhi. Cô đến từ Đắk Lắk, sở hữu chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Á hậu 1,2,3,4 lần lượt là Thu Ngân, Lê Thu Trà, Đinh Y Quyên, Phương Anh.

35 thí sinh tranh tài ở đêm chung kết

Sân khấu chung kết Miss Grand Vietnam năm nay được dàn dựng trong khuôn viên một khách sạn ở TP.HCM. So với các năm, khu vực diễn ra đêm thi gồm sân khấu và khán giả đều chật hơn.

Số lượng người đẹp góp mặt trong đêm chung kết cũng ít hơn năm ngoái. Chất lượng thí sinh lẫn hiệu ứng cuộc thi đều giảm nhiệt sâu.

Màn đồng diễn sôi động đến từ Quế Anh và dàn thí sinh Miss Grand Vietnam 2025.

Vào lúc 19h, đêm chung kết chính thức diễn ra bằng màn đồng diễn sôi động đến từ Hoa hậu Quế Anh và 35 người đẹp. Sau đó, top 20 được gọi tên gồm Đỗ Thị Tường Vi (TP.HCM); Tống Thị Lan Anh (Ninh Bình); Nguyễn Hồng Ngân (TP.HCM); Ngô Thái Ngân (Vĩnh Long); Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau); Bùi Thu Thủy (Hưng Yên); La Ngọc Phương Anh (An Giang); Nguyễn Thị Kiều My (Tây Ninh); Văn Minh Trúc (Lâm Đồng); Mlô H Senavii (Đắk Lắk); Nguyễn Thị Hồng (Hải Phòng); Lily Chen (Tây Ninh); Phạm Yến (TP.HCM); Nguyễn Phương Hoa (TP.HCM); Đinh Y Quyên (Gia Lai); Phan Như Thùy (Đà Nẵng); Nguyễn Thị Kim Anh (Hưng Yên); Phạm Khánh Ngân (Đồng Nai); Lê Thị Thu Trà (Nghệ An); Nguyễn Thị Yến Nhi (Đắk Lắk).

Các thí sinh kể trên đều là những người đẹp được đánh giá nổi bật tại cuộc thi. Top 20 sau đó có màn trình diễn áo tắm, khoe hình thể gợi cảm và khả năng catwalk.

Dàn thí sinh trình diễn áo tắm, khoe hình thể gợi cảm.

Top 15 nhanh chóng được xướng lên bởi người dẫn chương trình, gồm: Mlô H Senavii, Hồng Ngân, Kiều My, Như Thùy, Kim Anh, Phương Anh, Phương Hoa, Khánh Ngân, Văn Minh Trúc, Đinh Y Quyên, Thu Trà, Thu Ngân, Yến Nhi, Thu Thủy, Nguyễn Thị Hồng.

Ở khoảnh khắc đọc tên top 15, MC Tuấn Ngọc gặp sự cố đọc sót tên của người đẹp Thu Ngân. Sự cố sau đó gây bàn luận trên một số diễn đàn về fan sắc đẹp. Trong suốt hành trình làm host chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Tuấn Ngọc cũng dẫn dắt thiếu mượt mà, phụ thuộc vào kịch bản.

Yến Nhi chiến thắng Miss Grand Vietnam

Top 10 gồm những người đẹp: Như Thùy, Mlô H Senavii, Thu Thủy, Đinh Y Quyên, Kiều My, Phương Anh, Yến Nhi, Thu Trà, Thu Ngân, Uyên Phương bước vào phần thuyết trình về chủ đề hòa bình.

Thí sinh La Ngọc Phương Anh giành giải thí sinh có màn thuyết trình hay nhất. Cô cũng là người đẹp đầu tiên ghi tên vào top 5. 4 cô gái còn lại gọi tên Yến Nhi, Thu Ngân, Thu Trà, Đinh Y Quyên.

Ở màn thi ứng xử của top 5, các thí sinh nhận chung một câu hỏi từ giám khảo Hà Kiều Anh với nội dung: "Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp trong kỷ nguyên cất cánh vươn mình của Việt Nam?".

La Ngọc Phương Anh là người đẹp trả lời đầu tiên. Thí sinh này cho biết: “Trong kỷ nguyên cất cánh vươn mình của đất nước, người trẻ ngoài việc học tập, cần biết cách sẻ chia. Tôi muốn đưa kiến thức của mình để lan tỏa, đem giá trị của Việt Nam ra thế giới. Tôi là Phương Anh, cô gái sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện. Tôi từng có nhiều chương trình thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em. Tôi tin rằng không chỉ bản thân mà nhiều người trẻ khác cũng không ngừng học hỏi. Nếu may mắn đạt được vương miện, tôi sẽ lan tỏa tiếng nói của mình, đóng góp cho xã hội".

Người đẹp Yến Nhi tự tin trả lời song ngữ. "Là một sinh viên ngành du lịch, tôi tin rằng những đóng góp của mình sẽ thể hiện ở ba hành động. Đầu tiên, tôi sẽ là một người kể chuyện Việt Nam, để lan tỏa văn hóa, lịch sử đến bạn bè quốc tế. Thứ hai, tôi sẽ ứng dụng, chuyển đổi số, đưa văn hóa, du lịch đến du khách nước ngoài. Cuối cùng, trong tương lai, tôi hy vọng trở thành đại sứ du lịch, là cầu nối kết nối thế giới và Việt Nam, bằng bản lĩnh của mình”, cô gái đến từ Đắk Lắk cho biết.

Yến Nhi và Thu Ngân là 2 người đẹp lọt vào top 5 cuộc thi.

Phần thi của cô trôi chảy và nhận nhiều tràng vỗ tay từ phía quan khách và khán giả theo dõi.

Tiếp theo là thí sinh Thu Ngân. Cô chia sẻ câu trả lời sẽ gói gọn trong 6 chữ: Học tập, kế thừa và phát huy. "Là một người trẻ, tôi luôn ra sức học tập, làm chủ tri thức, công nghệ, rèn luyện, vượt qua những thử thách. Từ đó, phát huy văn hóa, tinh thần dân tộc, nuôi dưỡng lòng nhân ái. Tôi là Thu Ngân, xin chọn sống có trách nhiệm, cùng giới trẻ viết tiếp những trang kiêu hãnh trong kỷ nguyên cất cánh, vươn mình của dân tộc”, thí sinh này trả lời

Trong khi đó, thí sinh Thu Trà, đến từ Nghệ An phát biểu trên sân khấu: “Là một người trẻ, và là Đảng viên, tôi luôn nhắc nhở mình rằng yêu nước không chỉ dừng lại ở cảm xúc, lòng tự hào mà còn thể hiện bởi hành động, trách nhiệm cụ thể. Tôi làm việc minh bạch, học hỏi không ngừng và dám thử sức với những ý tưởng mới. Tôi đang học Thạc sĩ, gắn trách nhiệm lợi ích cộng đồng. Tôi chọn khởi nghiệp và đưa sản phẩm ra quốc tế".

Đinh Y Quyên là người cuối cùng thể hiện phần thi ứng xử. Cô nói ngắn gọn: “Trong kỷ nguyên, thế hệ trẻ không chỉ ước mơ, mà còn kiến tạo. Tôi tin hành động nhỏ của mình là sức bật lớn cho ngày mai”.

Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025.

Kết quả chung cuộc được công bố vào 23h40. Vương miện Miss Grand Vietnam 2025 thuộc về Yến Nhi. Cô đến từ Đắk Lắk, sở hữu chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Yến Nhi từng góp mặt tại Miss Grand Vietnam 2024 và lọt top 15.

Á hậu 1,2,3,4 lần lượt thuộc về Thu Ngân, Lê Thu Trà, Đinh Y Quyên, Phương Anh.

Sau đêm chung kết, Yến Nhi sẽ đại diện Việt Nam góp mặt tại Miss Grand International 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 10 ở Thái Lan.