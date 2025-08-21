Phát ngôn gây tranh cãi của đơn vị đăng cai Miss Grand Việt Nam

Miss Grand Vietnam 2025 gây tranh cãi khi đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi phát biểu: "Phụ nữ làm đẹp để đàn ông ngắm".

Chiều 21/8, buổi họp báo trao sash và công bố thí sinh Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu như Quế Anh, Lê Hoàng Phương, Thu Hiền... Tại sự kiện, phát ngôn của đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi đang trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Cụ thể, trong bài phát biểu, ông Lê Hữu Nghĩa - đại diện đơn vị đăng cai Miss Grand Vietnam 2025 - cho biết: "Có lẽ, nói về cuộc thi sắc đẹp thì người mê sắc đẹp nhất là mấy anh chúng tôi, không phải mấy cô. Mấy cô làm đẹp cho chúng tôi nhìn. Vì chúng tôi mê sắc đẹp nên các cô mới có những cuộc thi hoa hậu".

Video ghi lại phát ngôn của đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi đang được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng và nhận nhiều phản ứng tiêu cực.

Phát biểu của ông Lê Hữu Nghĩa - đại diện đơn vị đăng cai Miss Grand Vietnam 2025 gây tranh cãi.

Gần đây, buổi sơ khảo của cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025 cũng gây tranh luận. Lý do là các thí sinh xuất hiện với tạo hình độc lạ như công chúa Jasmine, boxing… tương tự bản gốc.

Trong đó, một thí sinh xuất hiện với trang phục gợi cảm, táo bạo và được 2 người đàn ông cởi trần đưa vào khu vực thảm đỏ. Thậm chí, một thí sinh đến buổi sơ tuyển với concept thầy trò Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh. Trên mạng xã hội, fan sắc đẹp Việt cho rằng thí sinh và BTC cần tiết chế để tránh gây phản cảm.

Miss Grand Vietnam bước sang mùa thứ 4. Ở mùa trước đó, Võ Lê Quế Anh đăng quang. Sau đó, cô tham gia Miss Grand Interantional nhưng không đạt thứ hạng cao.

Miss Grand Vietnam được mua bản quyền từ Miss Grand International do ông Nawat tổ chức. Trước Võ Lê Quế Anh, 2 người đẹp đăng quang cuộc thi này tại Việt Nam là Đoàn Thiên Ân và Lê Hoàng Phương.