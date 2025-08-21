Luật sư Hàn ngồi tù vì tống tiền bằng video khiêu dâm

Một luật sư vướng vào vòng lao lý sau khi tống tiền nam ca sĩ. Vị luật sư và đồng phạm đã dùng video khiêu dâm của nạn nhân để thực hiện hành vi phạm pháp.

Theo Herald Corp, một luật sư nhận án tù sau khi có hành động đe dọa và tống tiền nam ca sĩ tại Hàn Quốc. Mới đây, Tòa án Hình sự số 29 thuộc Tòa án Trung tâm Seoul, thẩm phán Eom Ki Pyo tuyên án 2 năm 6 tháng tù với vị luật sư vì vi phạm Đạo luật về các Trường hợp đặc biệt đối với Tội phạm Tình dục.

Ngoài ra, đồng phạm (tạm gọi là A) của luật sự cũng bị xét xử và nhận bản án 2 năm tù. Tiếp đó, cả hai phải tham gia chương trình giáo dục về bạo lực tình dục kéo dài 40 giờ.

Một luật sư bị kết án vì tống tiền ca sĩ bằng video khiêu dâm. Ảnh: Herald Corp.

Được biết, nam ca sĩ từng làm nên tên tuổi sau khi chiến thắng trong một cuộc thi âm nhạc. Song, năm 2021, nam ca sĩ bị kết án 9 tháng tù nhưng hưởng án treo trong 2 năm vì tội quay lén cảnh quan hệ với một phụ nữ.

Trước đó, năm 2020, nam ca sĩ giao cho A một ổ cứng chứa các video nói trên và yêu cầu tiêu hủy. Thế nhưng, A lén lút giao một số video cho vị luật sư. Do đó, A và luật sư kết hợp đe dọa nam ca sĩ 15 lần trong khoảng thời gian từ tháng 3/2024 đến tháng 4/2024.

Hai người nói rằng: "Nếu anh không đưa tiền, tôi sẽ nộp đoạn phim cho cảnh sát hoặc công khai nó cho giới truyền thông và những người dùng YouTube".

Tới đây, thẩm phán kết luận: “Hành vi của các bị cáo là tìm cách buộc nạn nhân phải làm những việc không có nghĩa vụ thông qua việc sử dụng các tư liệu quay lén có tính chất tình dục, nhưng cuối cùng không thành công. Hành vi dùng hình ảnh quay lén bất hợp pháp để uy hiếp thì không thể biện minh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngay cả khi nạn nhân là người tạo ra đoạn phim thì việc sử dụng để đe dọa người khác là tội nghiêm trọng không thể tha thứ về mặt xã hội".