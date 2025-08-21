Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Luật sư Hàn ngồi tù vì tống tiền bằng video khiêu dâm

  • Thứ năm, 21/8/2025 19:46 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Một luật sư vướng vào vòng lao lý sau khi tống tiền nam ca sĩ. Vị luật sư và đồng phạm đã dùng video khiêu dâm của nạn nhân để thực hiện hành vi phạm pháp.

Theo Herald Corp, một luật sư nhận án tù sau khi có hành động đe dọa và tống tiền nam ca sĩ tại Hàn Quốc. Mới đây, Tòa án Hình sự số 29 thuộc Tòa án Trung tâm Seoul, thẩm phán Eom Ki Pyo tuyên án 2 năm 6 tháng tù với vị luật sư vì vi phạm Đạo luật về các Trường hợp đặc biệt đối với Tội phạm Tình dục.

Ngoài ra, đồng phạm (tạm gọi là A) của luật sự cũng bị xét xử và nhận bản án 2 năm tù. Tiếp đó, cả hai phải tham gia chương trình giáo dục về bạo lực tình dục kéo dài 40 giờ.

luat su tong tien, hanh vi quay len, de doa ca si anh 1

Một luật sư bị kết án vì tống tiền ca sĩ bằng video khiêu dâm. Ảnh: Herald Corp.

Được biết, nam ca sĩ từng làm nên tên tuổi sau khi chiến thắng trong một cuộc thi âm nhạc. Song, năm 2021, nam ca sĩ bị kết án 9 tháng tù nhưng hưởng án treo trong 2 năm vì tội quay lén cảnh quan hệ với một phụ nữ.

Trước đó, năm 2020, nam ca sĩ giao cho A một ổ cứng chứa các video nói trên và yêu cầu tiêu hủy. Thế nhưng, A lén lút giao một số video cho vị luật sư. Do đó, A và luật sư kết hợp đe dọa nam ca sĩ 15 lần trong khoảng thời gian từ tháng 3/2024 đến tháng 4/2024.

Hai người nói rằng: "Nếu anh không đưa tiền, tôi sẽ nộp đoạn phim cho cảnh sát hoặc công khai nó cho giới truyền thông và những người dùng YouTube".

Tới đây, thẩm phán kết luận: “Hành vi của các bị cáo là tìm cách buộc nạn nhân phải làm những việc không có nghĩa vụ thông qua việc sử dụng các tư liệu quay lén có tính chất tình dục, nhưng cuối cùng không thành công. Hành vi dùng hình ảnh quay lén bất hợp pháp để uy hiếp thì không thể biện minh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngay cả khi nạn nhân là người tạo ra đoạn phim thì việc sử dụng để đe dọa người khác là tội nghiêm trọng không thể tha thứ về mặt xã hội".

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn The House of Beckham. Tác giả Tom Bower khẳng định David và Victoria Beckham không lạ gì với việc chơi bẩn. Cặp đôi quyền lực còn xa cách đến mức họ đăng những câu chuyện tiêu cực về nhau lên truyền thông.

Tài khoản của Triệu Lộ Tư bị xóa sổ

Tài khoản Weibo có hơn 31,22 triệu người theo dõi của Triệu Lộ Tư chính thức biến mất vào 19/8. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên sẽ giải nghệ.

16:59 19/8/2025

'Chiêu' Bi Rain tán tỉnh Kim Tae Hee

Trong một talk show, Kim Tae Hee nhớ lại ngày đầu quen và hẹn hò Bi Rain. Diễn viên cũng tiết lộ về hai con.

18:25 19/8/2025

Victoria Beckham tan nát trái tim vì con trai

Brooklyn Beckham tiếp tục có động thái ủng hộ phim mới của vợ Nicola Peltz nhưng vẫn phớt lờ cha mẹ và các em trai.

22:53 18/8/2025

Nhật Long

luật sư tống tiền hành vi quay lén đe dọa ca sĩ Victoria Beckham Herald Corp Quay lén Tòa án Seoul ca sĩ

    Đọc tiếp

    Negav huy show hinh anh

    Negav hủy show

    44 phút trước 19:58 21/8/2025 Giải trí Giải trí

    0

    Negav rút khỏi chương trình "Autumn Fest" tối 30/8. Theo BTC, quyết định được đưa ra để tránh ồn ào và thể hiện sự tôn trọng khán giả.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý