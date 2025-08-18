Victoria Beckham tan nát trái tim vì con trai

Brooklyn Beckham tiếp tục có động thái ủng hộ phim mới của vợ Nicola Peltz nhưng vẫn phớt lờ cha mẹ và các em trai.

Theo Mirror, Brooklyn Beckham tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối dành cho vợ Nicola Peltz khi chia sẻ thông tin về dự án phim mới của cô. Trong khi đó, mẹ anh - Victoria Beckham - cũng chuẩn bị ra mắt loạt phim tài liệu cá nhân trên Netflix vào tháng 9 nhưng không nhận được bất kỳ động thái quan tâm nào từ con trai.

Cụ thể, Nicola vừa đăng tải loạt hình ảnh hậu trường Pretty Ugly, nơi cô vào vai một influencer trang điểm. Brooklyn nhanh chóng chia sẻ lại để quảng bá cho vợ. Ngược lại, anh im lặng trước thông tin Netflix sẽ phát hành Victoria Beckham vào tháng 9/2025 - bộ phim tiết lộ những áp lực mà Victoria từng chịu đựng về ngoại hình và cân nặng.

Trong phim, khán giả cũng sẽ thấy các con của Victoria, bao gồm cả Brooklyn và Nicola, do dự án được quay trước khi mâu thuẫn gia đình bùng phát.

Brooklyn phớt lờ việc Victoria Beckham sắp ra mắt phim. Ảnh: Netflix.

Nguồn tin cho biết Victoria rơi vào tâm trạng buồn bã khi con trai cả đứng hẳn về phía vợ và nhiều lần xa cách gia đình.

Trước đó, Brooklyn từng vắng mặt trong tiệc sinh nhật 50 tuổi của David Beckham và gần đây tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân với Nicola tại Mỹ mà không mời cha mẹ và các em. Trong bài phát biểu, anh chỉ nhắc đến Nicola cùng gia đình Peltz, hoàn toàn bỏ qua David và Victoria.

Sự việc càng làm dấy lên lo ngại về khoảng cách ngày càng lớn giữa Brooklyn với gia đình Beckham, trong khi ba người con còn lại - Romeo, Cruz và Harper - vẫn gắn bó bên cha mẹ.

Gần đây, Brooklyn có động thái cho rằng Nicola Peltz đang "bị chỉ trích một cách bất công". Trước đó, Nicola vấp phải nhiều cáo buộc cô lập chồng với gia đình Beckham. Một nguồn tin thân cận khẳng định Brooklyn là người trưởng thành, tự đưa ra quyết định, còn việc Nicola bị gán mác “tâm cơ, độc ác” chỉ khiến anh thêm đau lòng.

Brooklyn chưa trực tiếp lên tiếng nhưng gây chú ý khi ấn “like” một bình luận bênh vực vợ trên Instagram. Một người bạn thân của Nicola cũng công khai chỉ trích gia đình Beckham, cho rằng vợ chồng Brooklyn - Nicola dũng cảm khi chọn cách “tách khỏi một gia đình độc hại”.