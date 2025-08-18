Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bích Phương và Tăng Duy Tân hết thời giấu giếm

  • Thứ hai, 18/8/2025 19:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mối quan hệ tình cảm giữa Tăng Duy Tân và Bích Phương được cho là ngày càng rõ ràng. Những tương tác trên mạng xã hội khiến khán giả chú ý.

Thời gian gần đây, mối quan hệ của Tăng Duy Tân và Bích Phương nhận được nhiều sự chú ý. Tại Em xinh “say hi”, bộ đôi nhiều lần bị MC Trấn Thành và em xinh khác trêu chọc.

Trên mạng xã hội, khán giả cũng lan truyền hình ảnh được cho là hai nghệ sĩ cùng xuất hiện tại sân bay, đi sát cạnh nhau. Trước đó, tháng 2/2025, cặp đôi từng bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau, làm dấy lên tin đồn hẹn hò.

Trong sinh nhật tuổi 30, Tăng Duy Tân liên tục nhận lời chúc gắn với tên Bích Phương. Anh còn chia sẻ đoạn video chúc mừng kèm dòng chữ “From BP with love” và vui vẻ đón nhận món quà là bức ảnh chung với Bích Phương do fanclub nữ ca sĩ gửi tặng.

giai tri anh 1

Tăng Duy Tân và Bích Phương ở Em xinh.

Bích Phương không gửi lời chúc công khai trong sinh nhật Tăng Duy Tân nhưng đã nhấn theo dõi anh trên Instagram. Hiện cả hai công khai theo dõi nhau, thậm chí Tăng Duy Tân chỉ follow duy nhất Bích Phương trên nền tảng này.

Tại Em xinh “say hi”, bộ đôi nhiều lần gây chú ý bởi những khoảnh khắc quan tâm trong hậu trường. Tăng Duy Tân không ít lần để lộ “hint” tình cảm ngay trên sân khấu, khiến khán giả thích thú. Anh còn tham gia chương trình để hỗ trợ đội của Bích Phương. Khi thấy đồng đội của cô bị loại, nam ca sĩ an ủi: “Tôi bị ám ảnh nhưng cũng yêu tiếng khóc này”.

Trong quá trình ghi hình, Tăng Duy Tân nhiều lần xưng “anh” với Bích Phương dù nhỏ tuổi hơn. Khi Trấn Thành đề nghị chia sẻ về trải nghiệm, anh nói: “Nếu được chọn lại, em vẫn muốn làm việc với bốn cô gái này. Đặc biệt, em cảm thấy may mắn khi về đội của Phương”. Phát ngôn này khiến Bích Phương ngại ngùng.

Tin đồn hẹn hò giữa cả hai xuất hiện từ đầu năm, khi họ bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau. Tuy nhiên, khi được hỏi trực tiếp, Tăng Duy Tân vẫn khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp.

Sự lôi cuốn của thanh âm

