Bị phản ứng vụ Negav, nhãn hàng tiếp tục lên tiếng

Lời xin lỗi trước đó của nhãn hàng khi chọn Negav làm khách mời bị đánh giá thiếu thuyết phục. Không lâu sau, thương hiệu tiếp tục có bài đăng thừa nhận sai sót.

Khuya 17/8, nhãn hàng Diana đăng tải lời xin lỗi sau khi bị chỉ trích vì chọn rapper Negav làm khách mời trong chiến dịch quảng bá tại TP.HCM. Tuy nhiên, thông báo này bị đánh giá là thiếu thuyết phục, nhiều ý kiến cho rằng thương hiệu vẫn đang bao biện cho nghệ sĩ, khiến phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội chưa lắng xuống.

Sáng 18/8, nhãn hàng tiếp tục ra thông báo bổ sung, thừa nhận sai sót. Thương hiệu cho biết quyết định chọn nghệ sĩ là do cảm tính của thành viên trong đội ngũ và công ty sẽ áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với những cá nhân liên quan.

"Chúng tôi thừa nhận rằng việc lựa chọn khách mời chưa phù hợp với giá trị mà thương hiệu luôn theo đuổi: Tôn vinh và bảo vệ phụ nữ. Chúng tôi lấy làm tiếc vì đã không kiểm soát tốt trong khâu lựa chọn nghệ sĩ, để cảm tính cá nhân của một thành viên trong đội ngũ ảnh hưởng đến quyết định. Đây là thiếu sót nghiêm trọng và chúng tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm", nhãn hàng thông báo.

Thương hiệu này khẳng định hiện không sử dụng bất kỳ nghệ sĩ nào làm gương mặt đại diện chính thức. Những nghệ sĩ từng tham gia sự kiện của thương hiệu chỉ xuất hiện với tư cách khách mời, không đại diện cho nhãn hàng. Ngoài ra, nhãn hàng đưa ra loạt biện pháp khắc phục và cam kết kết sẽ tăng cường kiểm soát hình ảnh.

Dù liên tiếp lên tiếng xin lỗi, làn sóng phản đối nhãn hàng chưa lắng xuống. Trên mạng xã hội, khán giả tuyên bố sẽ quay lưng, ngừng ủng hộ. Phía rapper Negav hiện chưa đưa ra phản hồi về sự việc liên quan.

Tháng 10/2024, loạt bài viết từ tài khoản mang tên Đăng Thanh An (Negav) trong một hội nhóm kín bị lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nội dung các bài đăng bị cho là phản cảm, tục tĩu. Sau đó, nam rapper vấp phải chỉ trích dữ dội từ công chúng.

Không lâu sau, Negav lên tiếng xin lỗi, nhưng khủng hoảng vẫn tiếp tục leo thang. Giữa làn sóng phản đối, Negav tạm dừng hoạt động và vắng mặt trong đêm concert thứ hai của Anh trai “say hi”. Tuy vậy, nam rapper nhanh chóng trở lại ở các đêm diễn tiếp theo và mới đây tiếp tục góp mặt trong mùa 2 của Anh trai “say hi”.