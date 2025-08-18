Ảnh hẹn hò của Leonardo DiCaprio

Tài từ Leonardo DiCaprio và bạn gái người mẫu Vittoria Ceretti gần đây liên tục đi nghỉ dưỡng, xuất hiện tình tứ bên nhau.

Theo Page Six, Leonardo DiCaprio và bạn gái vừa có chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền ngoài khơi đảo Formentera. Người mẫu Vittoria Ceretti khoe dáng với bộ bikini họa tiết.

Cặp đôi bị bắt gặp có nhiều cử chỉ tình tứ, thân mật dành cho nửa kia. Sau khi vui đùa dưới biển, cả hai vui vẻ trò chuyện, tắm nắng trên du thuyền. Khoảng thời gian gần đây, hai ngôi sao liên tục xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng.

Trước đó không lâu, DiCaprio và Ceretti cũng tham dự đám cưới xa hoa của tỷ phú Jeff Bezos tại Venice (Italy).

Leonardo DiCaprio liên tục bị bắt gặp nghỉ dưỡng bên bạn gái kém 23 tuổi. Ảnh: BACKGRID.

Leonardo DiCaprio và bạn gái kém 23 tuổi lần đầu bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 9/2023, khi cả hai gặp gỡ trong một hộp đêm ở Ibiza. Vittoria Ceretti được truyền thông gọi là "ngoại lệ" của DiCaprio vì trước đó, nam diễn viên được cho là chỉ hẹn hò với những người đẹp không quá 25 tuổi.

Trước Ceretti, ngôi sao Sói già phố Wall từng có mối quan hệ lãng mạn với một số sao nữ như Gigi Hadid hay Camila Morrone. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nam diễn viên 50 tuổi cho rằng mức độ trưởng thành của bản thân chỉ như người mới 32 tuổi.

Sau sinh nhật vừa qua, tài tử nhận ra bản thân muốn sống chân thành hơn, không lãng phí thời gian. Anh nghĩ mình cần có trách nhiệm sống thẳng thắn hơn. Bên cạnh đó, diễn viên cũng thừa nhận bản thân hiểu rõ rủi ro trong các mối quan hệ, từ cá nhân đến công việc. Vậy nên với Leonardo DiCaprio, việc hợp tan là điều khó tránh trong bất kỳ mối quan hệ nào.