Nhãn hàng Diana xin lỗi sau vụ Negav

Trên các nền tảng mạng, khán giả phản ứng khi rapper được mời tham gia một sự kiện của Diana. Nhãn hàng này sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi.

Mới đây, nhãn hàng Diana công bố rapper Negav là khách mời đặc biệt cho chiến dịch quảng bá mới diễn ra tại TP.HCM, bên cạnh những cái tên như Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc... Ngay khi cái tên Negav được công bố, khán giả đã lập tức phản ứng gay gắt, chỉ trích nhãn hàng này.

Trước làn sóng dư luận, phía nhãn hàng đã nhanh chóng gỡ bỏ thông tin liên quan đến Negav trên fanpage. Đêm 17/8, thông qua fanpage chính thức, Diana cũng lên tiếng xin lỗi khán giả.

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng vì sự quan tâm và những phản hồi thẳng thắn. Diana thành thật xin lỗi vì việc lựa chọn khách mời tại sự kiện vừa qua đã gây ra những hiểu lầm và chưa phù hợp với mong đợi của cộng đồng. Chúng tôi xin xác nhận: Hiện tại, Diana chưa có kế hoạch lựa chọn bất kỳ gương mặt đại diện chính thức nào cho nhãn hàng", Diana thông báo.

Diana gây tranh cãi khi mời Negav tham gia chiến dịch quảng bá. Ảnh: FBNV.

Nhãn hàng chia sẻ thêm: "Chúng tôi luôn đặt sự an toàn tinh thần và giá trị của phụ nữ lên ưu tiên hàng đầu. Diana cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc và đã tiến hành rà soát quy trình lựa chọn nghệ sĩ khách mời để đảm bảo mang đến những chương trình phù hợp".

Bài đăng của Diana chưa xoa dịu được sự phẫn nộ của một bộ phận khán giả. Nhiều người tuyên bố quay lưng, tẩy chay nhãn hàng sau ồn ào. Phía Negav hiện tại cũng chưa lên tiếng.

Trước đó, hồi đầu tháng 10, Negav vướng ồn ào liên quan đến nhóm kín trên Facebook. Nhóm kín do tài khoản Dang Thanh An (được cho là của Negav) lập và làm quản trị gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Negav sau đó lên tiếng xin lỗi vì những bài đăng nhạy cảm, có nhiều nội dung không phù hợp trong quá khứ. “Negav nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng tới ba mẹ, gia đình, những người anh em, các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây cũng là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Negav xin được gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều”, anh cho biết.

Sau đó, nam rapper tạm dừng hoạt động và không xuất hiện ở concert Anh trai "say hi" đêm thứ 2 tại TP.HCM.