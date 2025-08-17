Khi 'già gân' hài hước

Liam Neeson tái xuất màn ảnh rộng với phiên bản hài hước thay cho hình tượng "già gân" thường thấy. Nam diễn viên không ngần ngại làm mới bản thân bất chấp tuổi tác.

Ở tuổi ngoài 70, Liam Neeson không còn thiết tha những màn đấu súng kịch tính, hành động lăn xả bất chấp nguy hiểm. Giờ đây, xa rời hình tượng “già gân” lầm lì, ánh mắt sắc lẹm, Liam Neeson chuyển mình với phong cách hài deadpan trong bộ phim The Naked Gun (tựa Việt: Họng súng vô hình).

Xu hướng hồi sinh thương hiệu phim đã quen thuộc tại kinh đô điện ảnh, The Naked Gun cũng là một tác phẩm như vậy. Giai đoạn cuối thập niên 1980 tới đầu thập niên 1990, loạt phim trải dài nhiều lĩnh vực từ truyền hình, điện ảnh tới trò chơi điện tử. Hơn ba thập kỷ vắng bóng, The Naked Gun kết hợp Liam Neeson nỗ lực làm mới những tràng cười của khán giả.

Hành trình kế thừa thương hiệu hài đình đám

Với thời lượng vỏn vẹn 85 phút, The Naked Gun xoay quanh Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) con trai của Frank Drebin (Leslie Nielsen). Nói cách khác, bộ phim đóng vai trò chuyển giao thế hệ, dù cả hai nhân vật cùng độ tuổi. Trong một phân cảnh ngắn, trung úy đội đặc cảnh quỳ gối tâm sự trước di ảnh cha như sự tri ân dành cho cố diễn viên Leslie Nielsen.

Trở lại bộ phim, Frank Drebin Jr. ra mắt không thể ấn tượng hơn khi người đàn ông lớn tuổi cải trang thành bé gái ngây thơ để hạ gục đám tội phạm cướp ngân hàng. Trong bộ trang phục quá cỡ kèm chiếc váy ngắn, Frank Drebin Jr. phô diễn kỹ năng chiến đấu siêu phàm.

Đây là chiêu đánh lạc hướng để đám tội phạm lấy cắp món đồ mang tên The Plot. Dàn dựng vở kịch ồn ào này là Richard Cane (Danny Huston) - một tỷ phú công nghệ tham vọng cải tổ xã hội. Theo kế hoạch, The Plot phát ra tần số khiến con người trở nên bạo lực, diệt trừ lẫn nhau và chỉ có kẻ mạnh mới sống sót. Vỗ ngực tự hào, Richard Cane gọi đây là dự án Inferno.

Frank Drebin Jr. và Beth Davenport chạy đua với thời gian để vạch trần kẻ xấu.

Số phận trói buộc Frank Drebin Jr. và Richard Cane vào một vụ án mạng bí ẩn. Bất đồng kết luận từ cảnh sát, Beth Davenport (Pamela Anderson) - em gái nạn nhân cung cấp thêm thông tin, thuyết phục tiếp tục điều tra. Quá trình hợp tác chung, Beth và Frank nảy sinh tình cảm. Chung cảnh ngộ dở dang tuổi xế chiều, họ đến với nhau sau những màn tán tỉnh sến sẩm.

Qua manh mối, bằng chứng thu thập được, Beth và Frank dần khám phá ra kế hoạch đen tối của Richard. Lường trước sự việc, hắn dùng thủ đoạn tinh vi để khống chế cả hai. Khi The Plot được kích hoạt, cảnh tượng hỗn loạn xảy ra. Thế nhưng, Richard để lộ sơ hở vì chủ quan.

Trong cuộc đấu tay đôi cuối cùng, Frank dễ dàng đánh bại Richard, bất chấp chênh lệch về công nghệ. Lập công lớn, trung úy đội đặc cảnh không chỉ giải cứu thế giới, chinh phục mỹ nhân mà còn thỏa mãn nhu cầu giải trí, vốn là giá trị cốt lõi của loạt phim The Naked Gun.

‘Già gân’ Liam Neeson lột xác

Trong tâm trí khán giả toàn cầu, Liam Neeson làm nên tên tuổi với hình tượng "già gân" lạnh lùng. Từ Bryan Mills cùng câu thoại đe dọa kẻ thù kinh điển trong loạt phim Taken, Zeus uy quyền trong Clash of the Titans cho tới Ottway bản lĩnh trước bầy sói khát máu trong The Grey.

Sở hữu chất giọng trầm ấm, biểu cảm gai góc, phong cách thiện chiến bất chấp tuổi tác, Liam Neeson đã trở thành cái tên bảo chứng cho dòng phim hành động. Song, The Naked Gun khai thác một khía cạnh thú vị khi đi ngược lại hình ảnh mà khán giả thường thấy ở ông.

Với phong cách hài deadpan, Frank Drebin Jr. của Liam Neeson được xây dựng bướng bỉnh, ngạo mạn, vụng về và vô tư. Song, Liam Neeson ít nhiều pha trộn lối diễn xuất mạnh mẽ từ các tác phẩm trước để tạo dấu ấn riêng. Khi vị trung úy phân tích, suy luận, nam diễn viên thể hiện sự cương quyết xen lẫn nét mặt căng thẳng.

Liam Neeson nỗ lực mang đến tiếng cười cho người xem.

Chỉ khi nghiêm túc không đúng thời điểm, Liam Neeson mới có thể tạo tiếng cười. Ngược lại, việc thả lòng, cố tạo mảng miếng trong một số phân cảnh vô tình trở thành "hài nhạt", không phù hợp với ông.

Về nội dung, The Naked Gun là một tác phẩm thuần giải trí, hạn chế yếu tố logic trong kịch bản. Tương tự nhiều bộ phim hài deadpan như Scary Movie hay Superhero Movie, The Naked Gun có nhịp phim nhanh, tình tiết ngắn gọn. Tác phẩm còn mang lại cảm giác hoài niệm qua cách dàn dựng ánh sáng kết hợp nhạc jazz.

Ngoài sử dụng câu thoại, hành động, sự hóm hỉnh còn được thể hiện qua lăng kính châm biếm. Chẳng hạn, The Naked Gun khai thác sự bất tiện của xe điện, tái hiện tình tiết nổi bật trong Kingsman, Mission Impossible, Deadpool. Điều đó cho thấy, ê-kíp còn thiếu sáng tạo, đói ý tưởng trong quá trình xây dựng kịch bản.

"Bộ phim có phần chững lại vì đạo diễn Akiva Schaffer phải vật lộn để cân bằng giữa yếu tố hài hước với cốt truyện tội phạm phức tạp. Tác phẩm vẫn có những tràng cười sảng khoái, làm hài lòng người hâm mộ trung thành của loạt phim", Hollywood Reporter nhận định.