Hwang Jung Eum bị đề nghị án 3 năm tù

Hwang Jung Eum đối diện mức án 3 năm tù do phía công tố đề nghị trong phiên tòa xét xử thứ hai. Thời gian qua, nữ diễn viên nỗ lực xoay tiền để bồi thường thiệt hại do bản thân gây ra.

Tờ Chosun đưa tin Hwang Jung Eum đang phải đối diện mức án 3 năm tù theo đề nghị từ phía công tố. Bước sang phiên tòa thứ hai, nữ diễn viên tiếp tục bị xét xử với các cáo buộc vi phạm Đạo luật Hình phạt nghiêm khắc đối với các tội danh kinh tế.

Hồi tháng 5, Hwang Jung Eum bị truy tố không giam giữ với cáo buộc biển thủ khoảng 4,3 tỷ won (khoảng 3 triệu USD ) tiền quỹ công ty từ năm 2022. Cụ thể, nữ diễn viên bị nghi nhận 700 triệu won dưới dạng tiền trả trước từ công ty giải trí do cô sở hữu 100%, sau đó sử dụng tổng cộng 4,34 tỷ won để đầu tư tiền ảo, dẫn đến nghi vấn biển thủ. Được biết, Hunminjeongeum Entertainment là công ty giải trí nói trên thuộc sở hữu của cô.

Hwang Jung Eum và luật sư xuất hiện tại phiên tòa 21/8. Ảnh: Yonhap.

Trong phiên tòa đầu tiên vào tháng 5, Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc, yêu cầu tiếp tục việc xét xử để bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại. Tòa án đã chấp nhận yêu cầu này. Tiếp đó, cô tiết lộ thông qua công ty quản lý đã hoàn trả số tiền biển thủ thành hai đợt, lần lượt vào ngày 30/5 và ngày 5/6, đồng thời đồng thời tuyên bố kết thúc mọi quan hệ tài chính với Hunminjeongeum Entertainment.

Thời điểm đó, Hwang Jung Eum cho biết: “Tôi thành lập và điều hành công ty giải trí cho các hoạt động của mình. Tôi đã nghĩ đến việc phát triển công ty và khoảng năm 2021, tôi được mọi người khuyên nên tăng vốn thông qua đầu tư tiền ảo. Vì vậy, tôi lao vào đầu tư lĩnh vực mà tôi chưa hiểu biết nhiều. Tôi nghĩ mình đã đưa ra một quyết định thiếu chín chắn khi kiếm lời từ tiền của công ty”.

Sau khi sự việc xảy ra, một thương hiệu đã gỡ bỏ quảng cáo có sự góp mặt của Hwang Jung Eum. Ngoài ra, chương trình Because I'm Solo trên SBS Plus và E Channel cũng xem xét cắt bỏ sự xuất hiện của Hwang Jung Eum.