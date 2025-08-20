The Kid LAROI được chào đón khi tới Hà Nội

Tối 19/8, The Kid LAROI hạ cánh xuống sân bay Nội Bài và được đông đảo người hâm mộ Việt Nam chờ đợi. Nam ca sĩ đình đám với bản hit Stay đến Việt Nam để tham dự siêu nhạc hội hoành tráng 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội ngày 23/8 tới. Sự xuất hiện của nam ca sĩ ở Hà Nội lập tức gây xôn xao mạng xã hội. Người hâm mộ Việt thích thú, hào hứng khi được chào đón nam ca sĩ và đang rất mong đợi những phần trình diễn ấn tượng từ anh.

Một người hâm mộ theo dõi The Kid LAROI suốt 7 năm, chờ đợi 5 tiếng đồng hồ ở sân bay để được gặp gỡ nam ca sĩ. The Kid LAROI thân thiện, vui vẻ tương tác với người hâm mộ trong trang phục thoải mái, trẻ trung. The Kid LAROI đang rất háo hức được gặp mặt người hâm mộ Việt Nam với những phần trình diễn hấp dẫn, hoành tráng và mới mẻ.

The Kid LAROI thân thiện tương tác với khán giả Việt. Charlton Kenneth Jeffrey Howard, được biết đến với nghệ danh The Kid LAROI, là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất của làng nhạc thế giới hiện nay. Sinh năm 2003 tại Waterloo, Sydney, Australia, anh đã vượt qua tuổi thơ khó khăn để trở thành một biểu tượng Gen Z với những bản hit như Stay và Without You. Với phong cách âm nhạc kết hợp hip-hop, pop và R&B, cùng câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì, The Kid LAROI không chỉ chinh phục khán giả toàn cầu mà còn trở thành niềm tự hào của âm nhạc Australia.

Năm 2015, ở tuổi 13, LAROI gặp DJ Ladykiller và thành lập bộ đôi Dream Team, biểu diễn tại các sân khấu địa phương quanh Adelaide. Dù nhóm tan rã không lâu sau đó, anh được phát hiện bởi DJ Ziggy và ký hợp đồng với ART Management. Năm 2018, LAROI, khi đó còn dùng tên Charlton, ra mắt EP đầu tay 14 With a Dream và lọt vào chung kết cuộc thi Triple J Unearthed, một bệ phóng cho các tài năng trẻ tại Australia. Cùng năm đó, anh mở màn cho tour diễn của rapper Juice WRLD tại Australia, người sau này trở thành người cố vấn quan trọng của anh.

Năm 2019, video âm nhạc Let Her Go của LAROI được đăng trên kênh Lyrical Lemonade, thu hút hàng triệu lượt xem và đưa tên tuổi anh ra quốc tế. Năm 2020, anh ký hợp đồng với Grade A Productions của Lil Bibby và Columbia Records. Mixtape đầu tay Fck Love* (2020) nhanh chóng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ARIA tại Australia, khiến Laroi trở thành nghệ sĩ solo trẻ nhất đạt được thành tích này. Album này, cùng hai phiên bản mở rộng Fck Love (Savage)* và Fck Love 3: Over You*, đã tạo nên những bản hit như Without You (remix với Miley Cyrus) và Stay (với Justin Bieber), đưa anh lên đỉnh cao sự nghiệp. Stay đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 và thống trị các bảng xếp hạng tại nhiều quốc gia, với hơn 4 tỷ lượt stream trên Spotify.

Năm 2023, LAROI phát hành album đầu tay The First Time với các đĩa đơn như Love Again và Too Much (hợp tác với Jung Kook và Central Cee). Album này thể hiện sự trưởng thành trong âm nhạc của anh, kết hợp giữa những giai điệu đầy cảm xúc và năng lượng bùng nổ. Năm 2024, LAROI tiếp tục khẳng định vị thế với tour diễn The First Time tại Bắc Mỹ và Australia. Ở tuổi 22, The Kid LAROI đã đạt được những thành công mà nhiều nghệ sĩ mơ ước: từ việc phá kỷ lục trên bảng xếp hạng Billboard đến việc được Elton John dự đoán trở thành “một trong những nghệ sĩ lớn nhất thế giới”.

8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder với sự tham gia của những ngôi sao hàng đầu Việt Nam và quốc tế như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR IAN, Soobin, Hòa Minzy, tlinh và Trọng Hiếu là đại nhạc hội đặc sắc, được dàn dựng công phu, chỉn chu như một bức tranh giao thoa văn hóa, kết nối nghệ thuật phương Tây và phương Đông. Với giá vé chỉ từ 600.000 đồng, 8Wonder mang đến cơ hội được trải nghiệm siêu nhạc hội hoành tráng cho tất cả đối tượng khán giả. Đây là cơ hội để khán giả Việt được thưởng thức những phần trình diễn mang tầm cỡ quốc tế, đặc biệt là màn kết hợp chưa từng có của ông hoàng nhạc Latin J Balvin và tlinh.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.