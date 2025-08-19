Trọng Hiếu được 'cứu'

Sau 10 năm hoạt động mờ nhạt, Trọng Hiếu đã bứt phá nhờ bản hit "Kho báu" phát hành cách đây khoảng một tháng.

Tròn 10 năm kể từ khi Trọng Hiếu chiến thắng Vietnam Idol 2015. 10 năm là một chặng đường thật sự dài với giới ca sĩ - công việc thường được miêu tả là tuổi nghề không lâu bền. Trong suốt 10 năm đó, Trọng Hiếu loay hoay giữa những ca khúc thỏa mãn màu sắc âm nhạc cá nhân nhưng lại thiếu đi độ nhận diện, sự ủng hộ của đám đông khán giả.

Vì thế, trước khi bản hit Kho báu ra mắt, Trọng Hiếu vẫn là gương mặt mờ nhạt, không rõ vị thế trong thị trường âm nhạc Vpop quá nhiều đối thủ mạnh.

Chông gai của Trọng Hiếu

Trọng Hiếu từng thừa nhận anh lăn tăn về con đường đã chọn, làm nhạc thế nào, thay đổi bản thân ra sao để phù hợp với thị trường. Đó là chia sẻ Trọng Hiếu đưa ra năm 2020, tức 5 năm kể từ khi Trọng Hiếu trở thành quán quân Vietnam Idol 2015. Trọng Hiếu đã có thời gian không nhận được show, gặp không ít khó khăn về tài chính.

Những năm sau đó, Trọng Hiếu vẫn miệt mài trên con đường nghệ thuật. Nam ca sĩ phát hành hàng chục sản phẩm âm nhạc với nhiều thể loại, phong cách khác nhau. Con đường tôi, I’m Sorry Babe, Anh đổ rồi đấy, Vẽ thế giới, Vì anh là vậy… lần lượt được Trọng Hiếu tung ra, chứng tỏ sự chỉn chu, nghiêm túc của nam ca sĩ với âm nhạc.

Mỗi sản phẩm đều khẳng định tài năng của Trọng Hiếu. Lối hát không quá kỹ thuật nhưng Trọng Hiếu ghi điểm sự ấm áp, nam tính và có chút khàn khàn đặc trưng khi hát. Đặc biệt, thế mạnh của nam ca sĩ nằm ở vũ đạo ấn tượng, kỹ năng trình diễn tốt.

Trọng Hiếu hoạt động âm thầm suốt 10 năm và gần đây mới có ca khúc hit đầu tiên. Ảnh: FBNV.

Thế nhưng, các sản phẩm âm nhạc kể trên chỉ lẹt đẹt vài triệu lượt xem. Yêu là… là sản phẩm đạt lượt xem cao trên kênh YouTube Trọng Hiếu. Tuy nhiên, MV này cũng chỉ đạt 6 triệu lượt xem sau 6 năm phát hành. Con số này là khiêm tốn và chưa đủ để Trọng Hiếu bứt phá hơn.

Dẫu vậy, Trọng Hiếu vẫn kiên nhẫn với con đường anh đã chọn. Năm 2023, nam ca sĩ thực hiện series biểu diễn ở đường phố của nhiều đất nước khác nhau. Anh thường kết hợp nhạc cụ dân tộc như đàn T'rưng, bầu, tranh trong tiết mục và đội nón lá. Đáng tiếc, Quán quân Vietnam Idol 2015 cũng gặp phải tình cảnh ê chề khi tới Hàn Quốc biểu diễn và không ai nhận ra anh.

“Tôi cảm thấy khá buồn vì chưa lôi cuốn được khán giả ở đây. Mọi người không tương tác với Hiếu. Hiếu cảm thấy mình như một chú hề, đang làm trò mà không ai quan tâm. Hiếu cũng nghĩ mọi chuyện không dễ dàng, nhưng không ngờ nó khó đến như vậy. Tôi hơi thất vọng vì sự việc diễn ra không như mình mong muốn”, Trọng Hiếu rơm rớm nước mắt nói về việc bị khán giả Hàn Quốc thờ ơ.

Có gì sau 10 năm?

Trọng Hiếu sở hữu ngoại hình điển trai, chất giọng mạnh mẽ và khả năng trình diễn đậm chất phương Tây, với những bước nhảy điêu luyện hiếm thấy ở các nghệ sĩ Việt lúc bấy giờ. Những ca khúc như Con đường tôi hay Bước đến bên em mang phong cách dance-pop và EDM sôi động, thể hiện rõ cá tính của anh. Tuy nhiên, dòng nhạc này lại không thực sự phù hợp với thị hiếu khán giả Việt Nam, vốn ưa chuộng ballad và những giai điệu dễ nghe, dễ cảm.

Thêm vào đó, việc Trọng Hiếu sinh ra và lớn lên ở Đức khiến anh gặp khó khăn trong việc kết nối với khán giả Việt. Dù có nỗ lực học tiếng Việt và làm quen với văn hóa quê hương, cách phát âm chưa tròn, thiếu luyến láy của anh đôi khi bị nhận xét là thiếu cảm xúc. Anh cũng trung thành với phong cách sexy funk pop và dance, nhưng đây lại là dòng nhạc kén người nghe ở Việt Nam.

Với việc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Trọng Hiếu nâng cao độ nhận diện nhưng chưa phải anh trai được hưởng lợi nhiều nhất từ chương trình này. Những tên tuổi quá lớn khác đã có phần lấn át Trọng Hiếu.

Kho báu giúp sự nghiệp của Trọng Hiếu bứt phá hơn. Ảnh: FBNV.

Phải đến khi tung ra MV Kho báu cách đây khoảng 1 tháng, Trọng Hiếu mới thật sự bứt phá. Bài hát viral khắp mạng xã hội và đạt thành tích khả quan, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng như Billboard Việt Nam, Làn sóng xanh… MV đến nay đạt 7,7 triệu lượt xem - cao nhất trong tất cả sản phẩm được phát hành suốt 10 năm qua của Trọng Hiếu.

Trọng Hiếu cuối cùng đã có hit!

Cũng nhờ đó, Trọng Hiếu nhận được lời mời tham gia sự kiện, biểu diễn trong các chương trình âm nhạc với tần suất dày đặc hơn. Có thể nói Trọng Hiếu đang phủ sóng trên nhiều phương diện khác nhau, không đơn thuần là mạng xã hội.

Trở lại chia sẻ hồi 2015, thời điểm đó, Trọng Hiếu nói thêm anh nhận ra chưa nổi tiếng vì không thể bắt bản thân xây dựng hình ảnh khác con người mình.

“Tôi sống thật, tự nhiên, thoải mái với mọi người. Tôi muốn âm nhạc cũng như chính con người mình. Tôi là người may mắn, hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương ủng hộ từ gia đình, khán giả vì vậy tôi muốn chia sẻ niềm vui ấy với mọi người”, anh nói.

Với Kho báu, Trọng Hiếu vẫn sống thật với những gì anh có. Nhưng rõ ràng, Kho báu đã không còn “khó gần” với khán giả Việt như những sản phẩm trước của ca sĩ này. Bài hát gợi nhớ những bản hit Kpop thập niên 2000 với giai điệu dễ nghe, bắt tai, cấu trúc cũng đơn giản.

Không còn đi theo phong cách dance-pop sôi động, Kho báu là một bản pop-ballad nhẹ nhàng, mang âm hưởng hoài niệm.

Sự thành công của Kho báu đến từ sự thay đổi khéo léo trong cách tiếp cận của Trọng Hiếu. Thay vì những lớp âm thanh “quá Tây” như trước, anh hát ở quãng an toàn, dễ tiếp cận tất cả đối tượng khán giả. Việc hợp tác với bộ đôi producer Hứa Kim Tuyền và TDK, những người nổi tiếng với khả năng tạo hit, cũng là yếu tố then chốt. Họ mang đến một bản phối đơn giản nhưng bắt tai, với đoạn điệp khúc dễ nhớ, nhanh chóng trở thành trend.

Khác với những năm trước, khi Trọng Hiếu thường đi theo con đường riêng và đôi lúc bị xem là “lạc lõng” trong thị trường Vpop, lần này anh đã thấu hiểu thị hiếu khán giả. Lựa chọn này an toàn, ít nhất là để Trọng Hiếu được biết tới nhiều hơn sau 10 năm miệt mài theo đuổi cá tính riêng mà chưa hiệu quả.