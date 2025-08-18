Cú nổ 8Wonder: Lần đầu sao Việt hát chung nghệ sĩ hàng đầu thế giới

8Wonder 2025 với sự tham gia của những tên tuổi hàng đầu Việt Nam lẫn thế giới không chỉ là một đêm nhạc mà còn như biểu tượng của sự giao lưu văn hóa, tinh thần dân tộc.

Hơn cả một siêu nhạc hội hoành tráng, giao thoa âm nhạc quốc tế hiện đại với nét đẹp dân gian truyền thống, 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder diễn ra ngày 23/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội còn mang tới nhiều bất ngờ khác cho khán giả.

Được mong đợi nhiều nhất lúc này sự kết hợp của tlinh với một siêu sao thế giới trên sân khấu nhạc hội. Điều này sẽ mang tới khán giả Việt màn trình diễn mới mẻ, bùng nổ chưa từng diễn ra trên bất cứ sân khấu nào.

tlinh sẽ hát cùng nghệ sĩ đẳng cấp thế giới

Ngày 18/8, BTC 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder công bố full danh sách nghệ sĩ biểu diễn. Ngoài DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR IAN, Soobin và Hòa Minzy như đã biết trước đó, tlinh và Trọng Hiếu sẽ là 2 nghệ sĩ đặc biệt của chương trình năm nay.

Sự giao thoa giữa âm nhạc Việt Nam với quốc tế, giữa truyền thống với hiện đại thêm đậm nét trong 8Wonder lần này. Soobin và Hòa Minzy hứa hẹn mang tới những bản nhạc tôn vinh vẻ đẹp dân gian, truyền thống mà vẫn pha trộn khéo léo màu sắc hiện đại. Trong khi đó, tlinh và Trọng Hiếu hứa hẹn khuấy động sân khấu cùng hàng chục nghìn khán giả của 8Wonder bằng những sản phẩm âm nhạc hiện đại, tiệm cận xu hướng thế giới.

Với loạt hit đình đám Nữ siêu anh hùng, Nếu lúc đó, Ghệ iu dấu của em ơi… tlinh chính là nữ rapper được yêu thích nhất nhì Vpop hiện giờ. Phong cách âm nhạc của tlinh rất riêng biệt, vừa hiện đại lại quyến rũ, lôi cuốn, mềm mại, nữ tính và đa dạng trong thể loại, từ R&B, pop tới trap, hip hop, reggae hay dancehall…

Trong khi đó, Trọng Hiếu đang phủ sóng khắp mạng xã hội với bản hit Kho báu. Bài hát với giai điệu thu hút, bắt tai đang được chia sẻ rộng rãi với 7,4 triệu lượt xem trên YouTube. Trọng Hiếu nổi trội với kỹ năng trình diễn, vũ đạo ấn tượng hứa hẹn khiến hàng chục nghìn khán giả của 8Wonder phấn khích không yên.

Trọng Hiếu là khách mời đặc biệt của 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Ban tổ chức cũng đã công bố tlinh sẽ là nghệ sĩ Việt đầu tiên tham gia dự án Wonder Sound Lab - một sân chơi nghệ thuật với những hoạt động tương tác sáng tạo. Wonder Sound Lab được 8Wonder giới thiệu như một “phòng thu mở” nơi khán giả và nghệ sĩ cùng nhau biến âm thanh đời thường thành những bản nhạc độc đáo.

Ra đời như một “phòng thí nghiệm” âm nhạc và cũng là cái nôi – bệ phóng sáng tạo của 8WONDER, Wonder Sound Lab hứa hẹn mở ra hành trình tạo nên những kỳ quan âm nhạc độc đáo.

Dự án được thiết kế để tạo cầu nối giữa nghệ sĩ Việt và quốc tế, mở ra cơ hội hợp tác âm nhạc ngay tại sự kiện. Sự xuất hiện của Wonder Sound Lab hứa hẹn về một màn trình diễn đặc biệt kết hợp giữa nghệ sĩ Việt và các ngôi sao quốc tế, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử 8Wonder.

Trước đó, tlinh khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng một video demo, hé lộ đoạn nhạc mới với giai điệu Latin Pop sôi động. Đáng nói, “ông hoàng Latin Pop” với 38 ca khúc No.1 trên Billboard Latin Airplay J Balvin cũng nhanh chóng tương tác với tlinh trên TikTok.

Dưới video của tlinh, J Balvin dành lời khen ngợi cho nữ rapper và bình luận: "Tuyệt quá. Lần tới tôi đến Việt Nam, bạn cũng sẽ ở đó chứ?", tlinh trả lời: “Chắc chắn rồi”.

Động thái của 2 ngôi sao lập tức làm dậy sóng mạng xã hội. Khắp các hội nhóm, fanpage xôn xao bàn tán, khiến tlinh và J Balvin trở thành từ khóa nóng nhất lúc này.

Cũng từ động thái trên, nhiều khán giả đồn đoán bên cạnh tlinh, J Balvin chính là nghệ sĩ quốc tế tham gia dự án Wonder Sound Lab. J Balvin nổi trội với âm nhạc Latin Pop quyến rũ, sôi động, hoang dã cùng những bản hit hàng tỷ lượt nghe. Sự kết hợp của “ông hoàng Latin Pop” với tlinh trên sân khấu 8Wonder chắc chắn tạo nên dấu ấn không thể quên với khán giả.

tlinh được đồn đoán sẽ kết hợp với nghệ sĩ quốc tế trên sân khấu 8Wonder. Ảnh: FBNV.

Như BTC chia sẻ, tại Wonder Sound Lab, nghệ sĩ trẻ Việt được đặt trong “phòng thí nghiệm âm nhạc” – nơi họ thử nghiệm, phá cách, hòa phối cùng nghệ sĩ toàn cầu để tạo nên những màn collab “lần đầu tiên” trong lịch sử âm nhạc Việt ngay trên sân khấu quê hương.

Wonder Sound Lab không chỉ tạo ra sân khấu, mà còn tạo ra cơ hội để nghệ sĩ Việt song hành cùng thế giới, để producer trẻ thử sức trong dự án tầm cỡ và để khán giả chứng kiến những “kỳ quan âm nhạc”.

Điểm khác biệt của Wonder Sound Lab nằm ở First-time Global Collab: mỗi mùa chỉ duy nhất một màn kết hợp Việt Nam - quốc tế, đánh dấu bước tiến mới và truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ dám mơ giấc mơ toàn cầu. Trong “phòng lab” ấy, các nghệ sĩ và producer trẻ Việt được trao cơ hội thỏa sức sáng tạo, để rồi cùng nghệ sĩ quốc tế hoàn thiện chỉnh thể và ra mắt khán giả trên sân khấu 8WONDER.

Hướng đi sáng tạo này ngoài cống hiến cho khán giả những phần trình diễn hấp dẫn, thì quan trọng hơn, nó truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt tinh thần sáng tạo, kiên trì và dám mơ giấc mơ toàn cầu.

8Wonder bước đột phá mới của nhạc Việt

Suốt những ngày qua, 8Wonder là tâm điểm bàn tán trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Đầu tiên, với dàn nghệ sĩ hoành tráng, toàn tên tuổi lớn đã chứng tỏ tài năng bằng những bản hit đạt hàng tỷ lượt xem, 8Wonder đi đầu về độ chịu chi, đầu tư nhằm mang tới cho khán giả Việt những tiết mục ấn tượng, bùng nổ nhất.

Hơn hết, với việc đây là năm đầu tiên nghệ sĩ Việt hát cùng nghệ sĩ quốc tế trên sân khấu, 8Wonder chứng tỏ họ không chỉ hướng tới một lễ hội âm nhạc thông thường mà còn nỗ lực nâng cao trải nghiệm cho khán giả. Đó là nơi khán giả Việt Nam được tận hưởng những sân khấu chưa từng có và cũng là nơi nghệ sĩ Việt lần hiếm hoi được giao lưu, trau dồi kinh nghiệm thông qua các tiết mục kết hợp đồng nghiệp quốc tế.

J Balvin được mệnh danh "ông hoàng nhạc Latin" với MV Mi Gente đạt 3,5 tỷ lượt xem. Ảnh: Billboard.

Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), 8Wonder sẽ như một siêu lễ hội tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường qua những tiết mục nghệ thuật chất lượng. Đặc biệt, thông qua sự kết nối giữa nghệ sĩ Việt với các ngôi sao quốc tế, chương trình là không gian giao lưu văn hóa năm châu, nỗ lực nâng tầm vị thế của Vpop trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Khác với các chương trình thương mại thông thường, 8Wonder là một trong những sự kiện hiếm hoi tại Việt Nam mang đến cơ hội để nghệ sĩ nội địa đứng chung sân khấu với các ngôi sao quốc tế trong một tiết mục hợp tác. Điều này không chỉ thể hiện khả năng tổ chức chuyên nghiệp mà còn là bước tiến trong việc khẳng định nghệ sĩ Việt có thể sánh vai với các tên tuổi toàn cầu.

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - một trong 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới - càng làm tăng thêm ý nghĩa, khi âm nhạc Việt Nam được trình diễn trong một không gian đẳng cấp quốc tế.

Với mức giá đa dạng, khởi điểm từ 600.000 đồng cùng vô vàn ưu đãi, BTC 8Wonder còn cho thấy nỗ lực đến gần khán giả, để bất cứ ai cũng có cơ hội được trải nghiệm một sự kiện tầm cỡ khu vực. Các hạng vé như Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc hay Kỳ Tích… cũng thể hiện thông điệp “Việt Nam hùng cường từ những khoảnh khắc diệu kỳ”.

Trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sự kiện mang thông điệp về một Việt Nam tự hào, sẵn sàng sánh vai với thế giới. Việc nghệ sĩ Việt có cơ hội song ca với các ngôi sao quốc tế là minh chứng cho khát vọng vươn xa, đưa âm nhạc và văn hóa Việt Nam ra toàn cầu. Wonder Sound Lab và các hoạt động khác trong sự kiện càng làm nổi bật tinh thần sáng tạo, kết nối cộng đồng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.