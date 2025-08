DJ Snake, DPR IAN sẽ mang tới 8Wonder Hà Nội những 'siêu hit' nào?

Moments of Wonder với sự tham gia của DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI... hứa hẹn mang đến những tiết mục hoành tráng với loạt bản hit từng gây sốt ở thị trường Việt.

Ngày 23/8, Moments of Wonder - đại nhạc hội quy mô lớn - được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội). Thông qua sự kiện này, DPR IAN trở lại, tái ngộ khán giả Việt Nam sau vài tháng gây sốt mạng xã hội. Moments of Wonder còn quy tụ các ngôi sao quốc tế như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI cùng hai nghệ sĩ Việt Nam Soobin, Hòa Minzy.

Khán giả đang mong chờ list nhạc với toàn những bài hit hàng trăm triệu tới hàng tỷ lượt nghe từ dàn nghệ sĩ. Nhiều bản nhạc đã quá quen thuộc, "nằm lòng" với fan Việt.

DJ Snake, J Balvin hứa hẹn khuấy động sân khấu với những bản hit sôi động, hấp dẫn. Ảnh: Billboard, WWD.

Mỗi ngôi sao đại diện cho một phong cách âm nhạc và sức ảnh hưởng toàn cầu. Trong đó, DJ Snake được mệnh danh “Ông hoàng tạo hit” người Pháp. Anh nổi tiếng với các sản phẩm đình đám như Turn Down for What, Lean On, Taki Taki, Bird Machine, Let Me Love You, Please Don't Change… Các ca khúc kể trên được dự đoán nằm trong setlist của DJ Snake tại Moments of Wonder sắp tới.

Trong đó, MV Taki Taki sau 6 năm phát hành đến nay đạt 2,7 tỷ lượt xem và 1,7 tỷ lượt nghe trên Spotify. Trên TikTok, ca khúc được hàng trăm nghìn video sử dụng làm nhạc nền, trong đó có rất nhiều tài khoản tại Việt Nam.

DJ Snake được xem như biểu tượng của âm nhạc điện tử, với phong cách đa dạng, biến hóa cùng nhiều dòng nhạc khác nhau, chẳng hạn trap, dubstep hay electronic… Anh từng hợp tác với nhiều ca sĩ, rapper tên tuổi như Justin Bieber, Selena Gomez, Cardi B và hứa hẹn làm bùng nổ sân khấu Hà Nội vào tháng 8 tới.

J Balvin được mệnh danh là “Ông hoàng Reggaeton”, đến từ Colombia, với 5 giải Latin GRAMMY và hơn 35 triệu bản thu âm bán ra toàn cầu. Anh được mong chờ sẽ dành tặng khán giả Việt loạt ca khúc quen thuộc như Rio, Yo Te Lo Dije, Ginza, Mi Gente...

Ca khúc Rio đạt kỷ lục No.1 Billboard Latin Airplay lần thứ 38, khẳng định vị thế của J Balvin trong top những nghệ sĩ được stream nhiều nhất thế giới.

Ra mắt với ca khúc Panas vào năm 2004, J Balvin dần định hình chỗ đứng riêng với dòng nhạc Reggaeton qua những bản hit như Yo Te Lo Dije, Ginza... hay đặc biệt Mi Gente giúp J Balvin trở thành hiện tượng toàn cầu. MV Mi Gente hiện đạt 3,5 tỷ lượt xem. Mi Gente từng tạo cơn sốt cover, khiến từ các nhóm nhạc Hàn Quốc như ITZY, NCT... tới loạt vũ công đình đám Việt Nam như Huỳnh Mến, GnP Crew, Cime Dance Team... cũng thích thú cuồng nhiệt.

The Kid LAROI hẳn là cái tên rất quen thuộc với khán giả Việt, đặc biệt sau cơn sốt Stay (hợp tác với Justin Bieber) giữ No.1 Billboard Hot 100 trong 6 tuần. Lúc này, Stay có lẽ là ca khúc được khán giả Việt mong chờ nhất trong list nhạc của The Kid LAROI.

Ra mắt cách đây 4 năm, Stay đến nay đạt 1 tỷ lượt xem và đưa The Kid LAROI trở nên nổi tiếng khắp các châu lục. Trên TikTok, Stay được sử dụng làm nhạc nền trong hơn 6,3 triệu video. Một con số khổng lồ chứng tỏ mức độ nổi tiếng khủng khiếp của bài hát này. Khán giả yêu nhạc ở bất cứ đâu, đặc biệt tại Việt Nam hẳn cũng từng ít nhất 1 lần nghe đến ca khúc hoặc vô tình bắt gặp nó ở đâu đó.

Tài năng trẻ 21 tuổi từ Australia còn có thêm EP FCK LOVE 3 (OVER YOU) từng dẫn đầu Billboard 200. Gần đây, chàng trai trẻ ra mắt liên tiếp sản phẩm âm nhạc mới, hấp dẫn mang tên How Does It Feel?, Hot Girl Problems. Các sản phẩm kể trên sẽ mang đến cho khán giả Việt màu sắc âm nhạc trẻ trung, khác biệt.

The Kid LAROI và DPR IAN được mong đợi với âm nhạc cá tính, khác biệt. Ảnh: Flaunt, Vogue.

Cuối cùng, được kỳ vọng và mong đợi không kém là DPR IAN - chàng nghệ sĩ Hàn Quốc gốc Australia tài hoa. Các ca khúc như Don’t Go Insane, So Beautiful, Nerves, No Blueberries, Dope Lovers đã làm "bùng cháy" sân Mỹ Đình hồi tháng 6. Đó cũng là những bài hát làm nên tên tuổi của DPR IAN và được dự đoán một lần nữa khuấy động khán giả Việt thông qua Moments of Wonder.

Còn nhớ sau đêm nhạc Mỹ Đình, âm nhạc của DPR IAN ngập tràn TikTok Việt với các video fancam đạt hàng nghìn tới hàng triệu lượt xem. Thậm chí, Diệp Lâm Anh hay Trúc Nhân cũng hết lời khen ngợi ca sĩ này.

Với âm nhạc pha trộn rock, jazz, techno và alternative, DPR IAN có phong cách âm nhạc rất riêng biệt, không trộn lẫn với bất cứ ai. Âm nhạc của DPR IAN chứa đựng nội tâm sâu sắc, thậm chí hơi rối loạn tâm lý, như chính anh từng chia sẻ. Chúng vừa quyến rũ, vừa mạnh mẽ, cá tính pha chút quái dị. Trong đó, đoạn điệp khúc của Don’t Go Insane từng gây sốt, tạo nên trào lưu cover trên nền tảng video ngắn.

Sân khấu Moments of Wonder được đầu tư hoành tráng với hệ thống ánh sáng, âm thanh hiện đại, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mãn nhãn không thua kém các lễ hội quốc tế. Các hạng vé đa dạng, từ 600.000 đồng, đến 10 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khán giả.

Với nhiều mức giá khác nhau như Khát vọng 4 là 600.000 đồng, Khát vọng 1-2 là 800.000 đồng, Tự do 900.000 đồng, Tự hào 3-4 1,2 triệu đồng... Moments of Wonder có mức giá rẻ so với dàn nghệ sĩ đình đám, phù hợp với ngay cả đối tượng khán giả học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, hạng vé VIP 10 triệu đồng mang đến trải nghiệm độc quyền: ghế sofa đối diện sân khấu, gói merchandise 8Wonder, lightstick phát tại quầy check-in (thu hồi sau sự kiện), cùng đồ uống không giới hạn.

Với quy mô hoành tráng và thông điệp tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường, chương trình hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc cùng cảm xúc thăng hoa. Theo đơn vị tổ chức, Moments of Wonder không chỉ là một đêm nhạc mà còn là không gian kết nối qua âm thanh, ánh sáng và tinh thần khát vọng vươn xa.