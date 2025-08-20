Sự kỳ lạ của Leonardo DiCaprio

Diana Vickers kể trải nghiệm "kỳ lạ" với Leonardo DiCaprio và cho rằng anh là hình mẫu "người đàn ông Hollywood nhiều quyền lực nhưng không muốn trưởng thành".

Theo Daily Mail, ca sĩ người Anh Diana Vickers mới đây gây chú ý khi kể lại trải nghiệm "kỳ lạ" với Leonardo DiCaprio trong podcast cá nhân của cô.

Diana cho biết nhiều năm trước, cô được một người bạn của tài tử Hollywood mời đến nhà riêng. Nữ ca sĩ tưởng rằng đó là một buổi tiệc, nhưng rốt cuộc chỉ ngồi xem TV cùng DiCaprio. "Đó là một khoảnh khắc cực kỳ kỳ quái", cô nói.

Diana cho rằng cô không phải trường hợp duy nhất, mà chỉ là một trong nhiều cô gái trẻ được bạn bè đưa đến cho nam diễn viên. Cô mô tả DiCaprio như hình mẫu "người đàn ông Hollywood có quá nhiều danh vọng và quyền lực nhưng không muốn trưởng thành", luôn muốn được vây quanh bởi những người bạn bè và nhiều phụ nữ trẻ đẹp.

“Chuyện này diễn ra rất thường xuyên ở Hollywood. Tôi không nói riêng về Leo, nhưng thực tế là vậy”, Diana chia sẻ.

Hiện Leonardo DiCaprio chưa phản hồi về những chia sẻ này.

Leonardo DiCaprio có đời tư khá phức tạp. Ảnh: @shutterstock.

Nhiều năm qua, Leonardo DiCaprio luôn là tâm điểm chú ý không chỉ bởi sự nghiệp điện ảnh mà còn vì đời sống tình cảm. Gần đây, anh bắt đầu hẹn hò người mẫu Ý Vittoria Ceretti (27 tuổi). Ceretti được gọi là “ngoại lệ” của DiCaprio, bởi trước đó nam diễn viên chỉ hẹn hò với các người đẹp dưới 25 tuổi. Sau hơn một năm bên nhau, cặp đôi thường xuyên xuất hiện công khai trong các kỳ nghỉ.

Trước Ceretti, ngôi sao Sói già phố Wall từng có mối quan hệ lãng mạn với một số sao nữ như Gigi Hadid hay Camila Morrone. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nam diễn viên 50 tuổi cho rằng mức độ trưởng thành của bản thân chỉ như người mới 32 tuổi. Sau sinh nhật vừa qua, tài tử nhận ra bản thân muốn sống chân thành hơn, không lãng phí thời gian.

Ngoại hình của nam diễn viên gần đây cũng gây chú ý khi anh xuất hiện với thân hình săn chắc, khác biệt rõ rệt so với dáng vẻ đầy đặn trước đây. Nhiều nguồn tin cho biết DiCaprio tích cực tập luyện để giảm cân, phần nào để "theo kịp" bạn gái trẻ.