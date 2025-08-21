Negav hủy show

Negav rút khỏi chương trình "Autumn Fest" tối 30/8. Theo BTC, quyết định được đưa ra để tránh ồn ào và thể hiện sự tôn trọng khán giả.

Tối 21/8, đơn vị tổ chức Autumn Fest tại Hải Phòng (dự kiến diễn ra tối 30/8) thông báo rapper Negav sẽ không diễn tại sự kiện như kế hoạch ban đầu. Theo BTC, quyết định này được đưa ra dựa trên tinh thần nghiêm túc, nhằm thể hiện sự tôn trọng, tránh những ồn ào không đáng có.

"Autumn Fest xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến quý vị khán giả vì thông tin đáng tiếc này, và rất mong nhận được sự cảm thông cũng như thấu hiểu từ mọi người", BTC thông báo.

Thông tin này đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, song phía Negav vẫn giữ động thái im lặng.

Hình ảnh rapper Negav. Ảnh: @negav.

Thời gian gần đây, rapper Negav trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội, khi những ồn ào trong quá khứ của anh liên tục bị đào lại. Sự việc khởi đầu khi Negav được Diana mời hợp tác trong một chiến dịch truyền thông. Ngay sau đó, nhiều khán giả cho rằng những hành động trong quá khứ của nam rapper đi ngược với giá trị mà thương hiệu theo đuổi.

Diana đã hai lần lên tiếng xin lỗi, song khủng hoảng vẫn chưa lắng xuống. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả tuyên bố sẽ quay lưng với nhãn hàng.

Nhiều khán giả còn phản đối sự có mặt của Negav tại các đêm diễn sắp tới, điển hình là hai lễ hội âm nhạc ở Hải Phòng (30/8) và Quy Nhơn (1/9). Trước đó, Negav đã không còn xuất hiện trong trong danh sách nghệ sĩ tại Quy Nhơn, thay vào đó là Kay Trần.

Hồi tháng 10/2024, Negav từng vướng bê bối khi loạt bài đăng trong một nhóm kín trên Facebook do anh quản lý bị lan truyền. Nội dung các bài đăng bị cho là phản cảm, tục tĩu. Chưa kể, những bình luận trong quá khứ của nam rapper, có nội dung quấy rối, cũng bị đào lại. Sau đó, Negav vấp phải chỉ trích dữ dội từ công chúng.

Không lâu sau, Negav lên tiếng xin lỗi, nhưng khủng hoảng vẫn tiếp tục leo thang. Giữa làn sóng phản đối, Negav tạm dừng hoạt động và vắng mặt trong đêm concert thứ hai của Anh trai “say hi”. Tuy vậy, nam rapper nhanh chóng trở lại ở các đêm diễn tiếp theo. Anh cũng được công bố có mặt trong dàn cast của mùa 2 Anh trai “say hi”.