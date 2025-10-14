Đỗ Mỹ Linh ở tuổi 29

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vừa bước sang tuổi 29. Trong ngày sinh nhật vợ, doanh nhân Đỗ Vinh Quang chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của bộ đôi kèm lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật mẹ Titi. Mong mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất sẽ luôn đong đầy". Dưới phần bình luận, Đỗ Mỹ Linh gửi lời cảm ơn chồng. Nhiều cầu thủ, nghệ sĩ và khán giả cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật tới hoa hậu.
Sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh gần như rút khỏi showbiz. Cô tập trung thời gian cho tổ ấm nhỏ. Bên cạnh đó, hoa hậu cũng đồng hành cùng chồng trong nhiều sự kiện của công ty. Đỗ Mỹ Linh hiện là Phó chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail. Người đẹp được bổ nhiệm vào vị trí này vào tháng 3. Công ty hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, cung cấp dịch vụ cho thuê, quản lý trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và căn hộ văn phòng.
Thời gian rảnh rỗi, vợ chồng doanh nhân đưa con gái đi du lịch ở nhiều địa điểm nổi tiếng trong và ngoài nước. Bé Titi (tên ở nhà của con gái Đỗ Mỹ Linh) hơn 2 tuổi, có vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu.
Những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ. Trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh thỉnh thoảng chia sẻ về chồng và gọi anh là "bạn yêu". Hoa hậu vẫn trung thành với phong cách sang trọng và thanh lịch. Mỗi khi góp mặt tại sự kiện hoặc vào những dịp quan trọng, Đỗ Mỹ Linh đều chọn đầm dài, tông màu trang nhã.
|Ngoài thời gian cho công việc, gia đình, hoa hậu vẫn theo đuổi những sở thích cá nhân như chơi thể thao. Cô chuộng bộ môn golf nhiều năm qua. Hồi tháng 7, cô cùng gia đình du lịch Ireland, lần đầu trải nghiệm cưỡi ngựa tại đây.
Phong cách sang trọng của Đỗ Mỹ Linh trong một lần ra sân chơi golf. Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, được biết đến là Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô từng thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2017.
