Đỗ Mỹ Linh ở tuổi 29

Sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh gần như rút khỏi showbiz. Cô tập trung thời gian cho tổ ấm nhỏ. Bên cạnh đó, hoa hậu cũng đồng hành cùng chồng trong nhiều sự kiện của công ty. Đỗ Mỹ Linh hiện là Phó chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail. Người đẹp được bổ nhiệm vào vị trí này vào tháng 3. Công ty hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, cung cấp dịch vụ cho thuê, quản lý trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và căn hộ văn phòng.