8 năm thăng trầm của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng

Trương Mỹ Nhân gây chú ý khi chia sẻ về hành trình gắn bó của cô và Phí Ngọc Hưng sau 8 năm. Nữ diễn viên cho biết từng có khoảng thời gian, cả hai chia tay vì những bất đồng không thể hóa giải. "Cả hai vẫn bên cạnh nhau nhưng tình cảm ngày càng mờ dần. Đến giai đoạn tôi nghĩ sẽ kết thúc, đối phương không còn yêu mình nữa. Cả hai sẵn sàng thoát khỏi mối quan hệ, tôi phát hiện có em bé", diễn viên kể lại. Sự xuất hiện của con gái đầu lòng khiến cho mối quan hệ giữa cả hai trở nên bớt căng thẳng. Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng sau đó tái hợp, cùng vun vén tổ ấm nhỏ.

Sau 8 năm gắn bó, cặp diễn viên có hai người con. Trên trang cá nhân, cả hai chăm chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên các con. Sau khi sinh bé thứ hai, Trương Mỹ Nhân nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Cô trở lại với phim ảnh và góp mặt trong nhiều dự án. Gia đình diễn viên còn tham gia một số show truyền hình thực tế như Thử thách lớn khôn hay Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân.

Cả hai đã đăng ký kết hôn vào năm 2023. Tuy nhiên, họ chưa tổ chức lễ cưới. Có thời điểm, cả hai vướng tin rạn nứt. Song sau đó, họ cùng đăng tải bộ ảnh gia đình ngầm phủ nhận thông tin kể trên.

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đều có ngoại hình nổi bật. Trước khi lấn sân diễn xuất, cô từng là người mẫu, tham gia The Face Vietnam 2017 và giành giải á quân. Trương Mỹ Nhân cũng là Á hậu 1 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018.

Cả hai diện trang phục đồng điệu khi dự sự kiện. Trong một bài phỏng vấn, Trương Mỹ Nhân dành nhiều lời khen cho chồng. Cô cho biết Phí Ngọc Hưng ngày càng trưởng thành, chững chạc hơn sau khi làm cha.

Ngoài thời gian cho gia đình, cả hai cũng thường có những chuyến du lịch hay buổi hẹn hò riêng ở hâm nóng tình cảm. Phí Ngọc Hưng kém Trương Mỹ Nhân 1 tuổi. Anh là diễn viên, người mẫu, từng tham gia chương trình Tỏ tình hoàn mỹ.

Giới thiệu sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.