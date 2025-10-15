Trương Mỹ Nhân nói lý do chia tay Phí Ngọc Hưng

Trong clip mới nhất, Trương Mỹ Nhân chia sẻ về quãng thời gian chia tay Phí Ngọc Hưng. Theo diễn viên, cả hai từng vướng nhiều bất đồng, tranh cãi.

Nữ diễn viên cho biết không ít khán giả thắc mắc về lý do cô và Phí Ngọc Hưng từng có quãng thời gian chia tay trước đây. Trương Mỹ Nhân chia sẻ nguyên nhân lớn nhất đến từ việc cả hai không hợp, thiếu sự thấu hiểu lẫn nhau.

"Chúng tôi không hiểu nhau. Ngày này qua tháng nọ, mọi thứ tích tụ dần dần như giọt nước tràn ly. Tôi nói một đằng, anh Hưng hiểu một nẻo. Và tự anh Hưng cảm thấy tổn thương. Còn tôi thấy thái độ của anh Hưng không đúng với mong cầu của mình. Nói ra thì hơi ngại, nhưng vì vậy mà chúng tôi chia tay trong lúc đã có em bé. Cả hai vẫn bên cạnh nhau nhưng tình cảm ngày càng mờ dần. Đến giai đoạn tôi nghĩ sẽ kết thúc, đối phương không còn yêu mình nữa. Cả hai sẵn sàng thoát khỏi mối quan hệ, tôi phát hiện có em bé", diễn viên kể lại.

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng từng có khoảng thời gian chia tay rồi tái hợp. Ảnh: FBNV.

Theo Trương Mỹ Nhân, cả hai sau đó có cuộc nói chuyện thẳng thắn. Cô nói chấp nhận một mình nuôi con, giấu mọi chuyện, để Phí Ngọc Hưng tập trung cho sự nghiệp.

"Chúng tôi yêu nhau không ai biết. Nhưng anh Hưng vẫn tử tế, đồng hành với tôi lúc sinh đẻ. Lúc con gái 2 tuổi, chúng tôi mới thấy được có nhiều điểm chung hơn, có nhiều thứ để nói chuyện. Sau đó, cả hai thấy đối phương trưởng thành hơn, tốt hơn những gì mình nghĩ, thay đổi được. Con gái dạy chúng tôi trưởng thành", cô nói.

Trương Mỹ Nhân (sinh năm 1995) là Á quân The Face Vietnam 2017, Á hậu 1 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình, có thể kể đến như Vua bánh mì, Gạo nếp gạo tẻ, Duyên kiếp...

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng trải qua nhiều năm gắn bó nhưng có giai đoạn chia tay rồi tái hợp. Vào tháng 7/2022, Trương Mỹ Nhân viết tâm thư xác nhận có con gái đầu lòng.

Sau đó, cô công khai danh tính bố của đứa bé là diễn viên Phí Ngọc Hưng. Nữ diễn viên chia sẻ lý do cả hai quay về bên nhau là vì con gái. Tháng 5/2023, Phí Ngọc Hưng cầu hôn Trương Mỹ Nhân tại Thái Lan.