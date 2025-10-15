Người phụ nữ giàu nhất Hong Kong, sở hữu 1.000 túi Hermes

Trần Khải Vận, vợ tỷ phú Lưu Loan Hùng, đặc biệt yêu thích các thiết kế của Hermes. Một nguồn tin tiết lộ cô sở hữu bộ sưu tập với 1.000 túi xách của thương hiệu này.

Theo QQ, trên trang cá nhân, Trần Khải Vận vừa đăng tải hình ảnh dự sự kiện thời trang ở Hong Kong. Cô diện trang phục sang trọng với túi xách Smile Bolide 1923 phiên bản 2020 của thương hiệu Hermes, trị giá hơn 1 triệu NDT.

Vợ tỷ phú Lưu Loan Hùng đặc biệt yêu thích các thiết kế của Hermes. Cô thường xuyên khoe những mẫu túi có thiết kế đặc biệt trên trang cá nhân. Trần Khải Vận có hẳn một phòng riêng để các món đồ, túi xách của thương hiệu. Trong một lần đăng tải những món quà từ nhà mốt Chanel, cô để lộ hình ảnh phía sau với nhiều "hộp cam Hermes" chất chồng.

Vì biết Trần Khải Vận thích Hermes Penguin, thương hiệu này đã nhiều lần thiết kế và sản xuất riêng những chiếc túi có hình chim cánh cụt độc đáo cho vợ tỷ phú.

Vào năm 2023, tỷ phú Lưu Loan Hùng đã quyết định ủy thác cho công ty Sotheby’s tổ chức phiên đấu giá trực tuyến 77 món đồ Hermes quý hiếm thuộc bộ sưu tập cá nhân của vợ chồng ông. Đây là phiên đấu giá túi xách của một cá nhân có quy mô lớn, với tổng giá trị hơn 60 triệu HKD. Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá này đều được quyên góp cho mục đích từ thiện.

Trần Khải Vận được cho là sở hữu khoảng 1.000 túi xách của Hermes. Ảnh: IGNV.

Vợ chồng Trần Khải Vận được cho là sở hữu khoảng 1.000 túi xách đến từ thương hiệu này. Vào những dịp đặc biệt, tỷ phú Lưu Loan Hùng thường xuyên tặng vợ túi xách hoặc món đồ của Hermes.

Trần Khải Vận sinh năm 1980, từng là phóng viên mảng giải trí và có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Châu Tinh Trì. Cô còn là bạn thân với hai ngôi sao hàng đầu khác là Trịnh Tú Văn và Cổ Thiên Lạc. Ba người thường cùng lập kế hoạch làm từ thiện, giúp chăm sóc người già neo đơn và người khuyết tật. Cô dùng bút danh Kimbee từ khi còn viết cho tờ Apple Daily.

Sau khi kết hôn với đại gia họ Lưu, Trần Khải Vận trở thành chủ nhân của khối tài sản trị giá khoảng 70 tỷ HKD.

Là vợ tỷ phú, Trần Khải Vận sống cuộc sống sung túc, xa hoa và thường xuyên mua sắm các món thời trang đắt tiền. Sống trong sang giàu, cựu phóng viên họ Trần luôn tích cực làm từ thiện, kết hợp với nhiều tổ chức tại địa phương.

Lưu Loan Hùng, sinh năm 1951, là nhà sáng lập đế chế Chinese Estates và một trong những ông trùm bất động sản ở Hong Kong. Ông từng nhiều lần vào top những người giàu có bậc nhất xứ Hương Cảng. Năm 2023, ông xếp thứ 155 trong danh sách tỷ phú toàn cầu, với tài sản 13,2 tỷ USD , theo Forbes.