Vợ cũ nói gì sau khi cựu Thủ tướng Canada hôn đắm đuối Katy Perry

Cựu MC Sophie Grégoire, vợ cũ của Justin Trudeau, có bài đăng nói về sự thay đổi, buông bỏ trong cuộc sống.

Trên trang cá nhân với hơn 370 nghìn lượt theo dõi, cựu MC truyền hình - Sophie Grégoire, vợ cũ của Justin Trudeau, đăng tải clip nói về tình yêu, sự buông bỏ trong cuộc sống. Động thái này của cô diễn ra sau vài ngày loạt khoảnh khắc tình tứ giữa chồng cũ và ca sĩ Katy Perry trên du thuyền, được báo giới, truyền thông công bố.

Trong clip dài hơn 1 phút, Sophie Grégoire chia sẻ: "Tôi nhận ra rằng không có gì chúng ta yêu thương được giữ lại mãi mãi. Những người ta gặp, những nơi ta đến, ngay cả những khoảnh khắc mà ta từng cảm thấy tưởng như vô tận. Thời gian yêu cầu chúng ta không níu giữ chúng. Thế nhưng, chúng ta vẫn níu giữ. Tôi vẫn làm vậy. Bởi vì níu giữ cảm thấy an toàn hơn là buông bỏ. Nhưng tình yêu không bao giờ là sở hữu. Nó luôn là sự hiện diện. Khoảnh khắc hiện tại. Và khi giải phóng những gì mình không thể giữ lại, chúng ta tạo không gian cho sự kết nối, thân mật, ký ức".

Sophie Grégoire và Justin Trudeau thời còn mặn nồng. Ảnh: Yahoo News.

Cựu MC cho biết cô từng trải qua nhiều nỗi buồn. Năm ngoái, cô mất đi người cha yêu quý. Sau tất cả, Sophie Grégoire nhận ra bài học lớn nhất trong cuộc sống và cả tình yêu là đón nhận mọi thứ với trái tim rộng mở, học cách buông bỏ và cảm nhận mọi thứ theo cách của riêng mình. "Hãy để bản thân yêu những gì đang có, không cố gắng giữ nó ở lại", cô cho biết.

Sophie Grégoire và Justin Trudeau chia tay vào năm 2023, sau 18 năm đồng hành, gắn bó. Cả hai có chung ba người con: Xavier (17 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi).

Trước khi tan vỡ, hôn nhân của Sophie Grégoire và Justin Trudeau từng được hàng triệu người ngưỡng mộ. Bên cạnh sự nghiệp chính trị, Justin Trudeau còn được biết đến là người chồng, người cha mẫu mực.