Sau 3 năm gắn bó, BTV Phương Thảo thông báo rời VTV9. Cô sẽ chuyển ra Hà Nội để làm việc.

Trên trang cá nhân, BTV Phương Thảo thông báo rời VTV9. Cô chia sẻ những hình ảnh trong 3 năm gắn bó tại đây. "Ngày làm việc cuối cùng với danh phận VTV9er. Tạm biệt hành trình gần 3 năm được trao nhiều yêu thương và cơ hội", Phương Thảo viết.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp nói lời chia tay với BTV Phương Thảo. Một số khán giả tiếc nuối vì không "gặp" Phương Thảo trên các bản tin của VTV9.

Phương Thảo sẽ chuyển ra Hà Nội để làm việc. Cô vẫn công tác tại Đài truyền hình Việt Nam nhưng chưa tiết lộ công việc cụ thể.

BTV Phương Thảo rời VTV9 sau 3 năm gắn bó. Ảnh: FBNV.

BTV Phương Thảo sinh năm 1986, quê An Giang. Cô tốt nghiệp Đại học Cần Thơ. Sau đó, Phương Thảo trải qua 8 năm công tác tại VTV Cần Thơ.

Đến năm 2016, cô được điều chuyển công tác ra Hà Nội và dẫn bản tin Thời sự 19h trên VTV1, thay thế BTV Hoài Anh. Khi đó, Hoài Anh chuyển sang công tác ở Ban Văn nghệ của Đài Truyền hình Việt Nam.

Sau khi mang thai và sinh con, nữ BTV chuyển sang công tác tại VTV9. Khi dẫn các bản tin thời sự, Phương Thảo được yêu mến ở phong cách chỉn chu, đĩnh đạc, giọng nói truyền cảm.

Trên trang cá nhân, Phương Thảo thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trong công việc và cuộc sống đời thường.