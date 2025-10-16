Vợ tỷ phú giàu nhất châu Á xách túi Hermes đính nghìn viên kim cương

Bà Nita Ambani trở thành tâm điểm khi xuất hiện trong một sự kiện thời trang ở Ấn Độ. Vợ tỷ phú xách túi Hermes đính hàng nghìn viên kim cương.

Theo Financial Express, vợ tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani là khách mời trong một sự kiện thời trang do NTK Manish Malhotra tổ chức ở Mumbai (Ấn Độ). Bà Nita Ambani đi cùng con dâu Radhika Merchant. Hai người phụ nữ lộng lẫy trước ống kính với phong cách thời trang sang trọng, xa xỉ.

Vợ tỷ phú giàu nhất châu Á diện bộ saree màu bạc phối cùng loạt phụ kiện như vòng tay, bông tai hình trái tim bằng ngọc lục bảo Columbia. Nổi bật phải kể đến là túi xách Hermes Kellymorphose Sac Bijou đính hàng nghìn viên kim cương.

Bà Nita Ambani đi cùng con dâu Radhika Merchant đến sự kiện. Ảnh: The Indian Express.

Tờ The Indian Express cho biết Kellymorphose Sac Bijou làm từ bằng bạc nguyên chất, sở hữu nắp gập giả phía trước gợi nhớ đến thiết kế kinh điển của Kelly.

Thân xích, dây đeo ngắn và dây chuyền cầu kỳ với chi tiết clochette, khóa thu nhỏ tăng thêm sức hấp dẫn của sản phẩm. Là một phần trong bộ sưu tập Kellymorphose Fine Jewellery 2022 của Hermes, sản phẩm này có cấu trúc hình thang đặc trưng và độ chính xác thủ công tinh xảo của thương hiệu, là sự kết hợp tinh tế giữa thời trang - nghệ thuật.

Từ trước đến nay, bà Nita Ambani vốn nổi tiếng với cuộc sống xa xỉ và các sở thích đắt tiền, luôn diện những bộ trang phục hàng hiệu.

Vợ tỷ phú Ấn Độ từng diện một chiếc sari trị giá 50.000 USD , được trang trí bằng ngọc lục bảo, hồng ngọc và ngọc trai. Bà có quy tắc không bao giờ đi cùng một đôi giày quá hai lần. Marketing Mind India cho biết bộ sưu tập giày của bà chứa đầy các thương hiệu lớn như Jimmy Choo, Marlin và Garcia.

Bà cũng có sở thích sưu tầm những mẫu túi đính đá đắt tiền, trong đó có chiếc Hermès Himalaya Birkin được đặt làm riêng với 240 viên kim cương và vàng 18 carat. Mẫu phụ kiện xa xỉ từng được bán với giá cao nhất là 377.261 USD qua một phiên đấu giá. Ngoài túi xách và giày dép, bà Ambani còn có bộ sưu tập son môi trị giá hơn 54.000 USD . Các thỏi soi được thiết kế để có tông màu phù hợp với mọi loại trang phục, từ những bộ váy truyền thống cho đến quần áo cách tân. Những thỏi son này còn có thiết kế đặc biệt và hầu hết đều được bọc bởi một lớp vỏ bằng vàng hoặc bạc kiên cố.