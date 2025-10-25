Ngày quay cuối của Running Man Vietnam

Chương trình Running Man Vietnam 2025 hoàn tất ngày quay cuối cùng vào tối 24/10. Các thành viên xúc động, tặng nhau những món quà kỷ niệm trong ngày chia tay.

Ngày 24/10, ê-kíp Running Man Vietnam 2025 ghi hình tại một địa điểm ở TP.HCM. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, đây là ngày quay cuối cùng của chương trình.

Trên kênh cá nhân, các thành viên như Quang Tuấn, Quân A.P... đăng tải các clip, ghi lại hoạt động trong chặng quay cuối cùng. Trước khi chia tay, dàn cast tặng nhau các món quà kỷ niệm. Trong đó, Trấn Thành tặng mỗi thành viên một chai nước hoa. Quang Tuấn xúc động, khoe được Quân A.P tặng mặt nạ và các bức ảnh ghi lại hành trình của Running Man Vietnam từ những ngày quay đầu tiên. Trong khi Lan Ngọc gửi đến các đồng nghiệp những bịch bánh tráng và đồ ăn.

Running Man Vietnam có Lan Ngọc, Anh Tú. Ảnh: NSX.

Hiện Running Man Vietnam đã phát sóng được 3 tập. Chương trình có Trấn Thành, Lan Ngọc, Anh Tú Atus... chiếm sóng mạng xã hội. Show thu hút bởi các thử thách hài hước và cuộc chiến xé tên gay cấn.

Tuy nhiên, ở tập 2 và 3, Ninh Dương Lan Ngọc không tham gia bất kỳ thử thách nào do gặp chấn thương. Cô ngồi trên xe lăn và theo dõi các đồng đội từ phía ngoài.

Sau các tập, các thành viên cũ như Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát vẫn giữ được phong độ. Trong vai trò người cầm trịch, Trấn Thành biết cách kết nối giữa các thành viên, giữ được nhịp chương trình. Anh cũng lăn xả hết mình trong từng thử thách và không ngại tranh chấp, "chơi dơ". Tương tự, Liên Bỉnh Phát vẫn là người đảm bảo phong độ về thể lực và sự nhanh nhẹn.

Các nhân tố mới như Anh Tú Atus, Quang Trung đang nhập cuộc tốt. Trong khi đó, Quang Tuấn và Quân A.P với tính cách hiền lành, kém hoạt ngôn cùng khả năng ứng biến chậm, đang có phần lạc lõng giữa dàn cast.

Running Man Vietnam mùa 3 trở lại sau nhiều năm dừng phát sóng. Show do Forest Studio sản xuất. Trước đó, đơn vị này từng thực hiện nhiều show giải trí như Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, Mùi vị những chuyến đi, Eyes Contact Live...