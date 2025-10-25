Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thu Ngân thi Hoa hậu Liên lục địa

  • Thứ bảy, 25/10/2025 13:16 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sau Bùi Khánh Linh, Ngọc Hằng, Á hậu Thu Ngân là cái tên tiếp theo được nhà Sen Vàng chọn thi Miss Intercontinental 2025.

Trưa 25/10, công ty Sen Vàng thông báo về thí sinh góp mặt tại đấu trường sắc đẹp Miss Intercontinental 2025 - Hoa hậu Liên lục địa. Theo đó, Á hậu Thu Ngân là gương mặt được chọn.

Bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng chia sẻ: "Với tất cả sự tự tin, quyết tâm, Thu Ngân đã sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu của Hoa hậu Liên lục địa. Thu Ngân sẽ mang vẻ đẹp, trí tuệ và tinh thần của người phụ nữ Việt Nam ra thế giới".

Á hậu Thu Ngân sẽ có khoảng 4 tháng chuẩn bị, trau dồi các kỹ năng trước khi có mặt tại Sahl Hasheesh, Ai Cập vào cuối tháng 1/2026 để tham gia cuộc thi.

a hau thu ngan anh 1

Á hậu Thu Ngân thi Hoa hậu Liên lục địa 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Thu Ngân là á hậu 1 ở Miss Grand Vietnam 2025. Cô gái sinh năm 2003 với chiều cao 1,7 m. Á hậu sở hữu hình thể cân đối, khuôn mặt sắc sảo. Cô cũng nổi bật với khả năng ứng xử và hùng biện trên sân khấu.

Á hậu Hòa bình Thu Ngân đang theo học ngành Quan hệ công chúng của Đại học Nam Cần Thơ. Trước khi tham gia Miss Grand Vietnam 2025, Thu Ngân có kinh nghiệm ở nhiều cuộc thi nhan sắc hoặc tài năng khác.

Người đẹp là Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, lọt top 11 Mic Vàng DNC 2023 do Đại học Nam Cần Thơ tổ chức. Năm 2023, cô tham gia Người đẹp Tây Đô, giành giải Á khôi 2 và giải phụ Người đẹp áo bà ba. Năm 2024, cô tiếp tục thử sức ở Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 nhưng không giành giải cao.

Trong cuộc phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, Thu Ngân cho biết việc tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp giúp cô rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh. Ngoài ra, cô cũng biết cách làm đẹp và chú trọng đến vẻ ngoài, sức khỏe nhiều hơn. Trước đây, Thu Ngân cũng có thời điểm nặng gần 70 kg. Để có vóc dáng như hiện tại, á hậu phải kiên trì giảm cân với chế độ ăn, tập luyện khắc nghiệt, không tinh bột.

An Nhi

á hậu thu ngân Hoa hậu Miss Grand International thu ngân á hậu thu ngân hoa hậu lục địa

  • Miss Grand International

    Miss Grand International

    Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một cuộc thi sắc đẹp thường niên do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người chiến thắng có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

    • Thành lập: 2013
    • Sáng lập: Nawat Itsaragrisil

